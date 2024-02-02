聖蓋博希爾頓 新年自助午餐/情人節海陸套餐

海陸套餐

【洛杉磯 訊】聖蓋博 希爾頓酒店Trinity餐廳為慶祝農曆新年，於2月9日、10日 及 11日推出「開運年菜自助午餐」， 時間從上午 11時30分至下午2時30分。每位 29.95元，外加服務費和稅金。

自助式「開運年菜」有海昇平慶富貴海皇羹、牛轉乾坤好彩頭法式牛柳粒、歡樂豐年慶有餘照燒魚片、發財就手髮菜豬手、鮮蝦戲水展富貴西蘭花炒蝦球、金鷄報喜一品吊燒雞、竹報平安羅漢上素、招財進寶雞肉鍋貼、十全十美炒飯、開胃涼拌海蜇皮、麵食站、沙拉吧、百年階好合蓮子紅豆沙、豐盛甜點和水果。自助餐菜餚由行政總廚酌情輪換。

另外正常日期午餐優惠、點主菜送湯或沙拉和咖啡 。晚餐是西式料理單點菜單、主菜招牌菜餚有煎烤鱸魚、烤羊排、燉牛尾、迷迭香草烤雞。晚餐時間下午3時至9時30分。

另外他們在2月14日推出了情人節海陸套餐，享用四道西式海陸套餐。情人節套餐包括凱薩沙拉、龍蝦濃湯、和巧克力慕斯蛋糕；主菜可以選擇半只龍蝦併菲力牛排 (4盎司) 58 元，或 半只龍蝦併鮭魚 52元；外加服務費和稅金。晚餐下午5點至9時30分。