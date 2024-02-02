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Yaamava' 賀年表演及龍蝦自助餐與老虎機獎勵

【洛杉磯訊】

加州最大規模的賭場Yaamava' Resort & Casino at San Manuel， 已準備好迎接甲辰龍年，10日及11日晚上 6時30分起舞龍舞獅表演、任賢齊演唱會、及為期八天的港式龍蝦自助晚餐，和 Win Some Dim Sum 老虎機獎勵活動，一連串的活動為農曆新年增添喜慶。

農曆新年慶典活動娛樂，即日起至25日，賓客可在酒店的每個角落欣賞到華麗壯觀、栩栩如生的龍形裝飾（見圖），沉浸在農曆新年的傳統和熱鬧中， 10 日和 11 日晚上 6時30分、7時30分和8時30分，欣賞到精彩的舞龍舞獅表演。台灣歌手任賢齊也將於10 日和11日兩晚在 Yaamava'Theater演出。

春節特色菜式Serrano Buffet 在 10 日至 17 日期間，將供應美味的「港式龍蝦」自助餐，價格為 64.99元。 Hong Bao Kitchen 在 10 日至 18 日期間將推出以下特色菜式：龍鳯生菜包（配雞肉、龍蝦、洋蔥、蘑菇、沙葛、松子）18元、香脆大蝦配甜辣醬46元，香煎羊排56元、 芒果慕斯蛋糕配新鮮樹莓12元。

幸運抽獎活動，會員有機會贏得價值十萬美元龍年腕錶，還可參加龍年500,000 大抽獎（於 12、13、19、20 日舉行）；  還有 14 和 15 日舉行的 老虎機獎勵和 Aristocrat Dragon 禮盒大贈送。

11 日下午2時，在兩處可觀看超級盃球賽：The 909 Food Hall 和Yaamava’ 泳池露臺，兩處觀賽派對均由 ESPN Los Angeles 主持，並邀來球賽達人 Jay Glazer、Colts 足球隊的傳奇人物 Reggie Wayne、經典的 Dallas Cowboy 足球啦啦隊的特別亮相。泳池露臺觀賽派對的活動內容包括自助餐、音樂、獎品、遊戲、拍照機會等，必須 購票或預訂一間 VIP 泳池小屋 （最多可容納 8 人）方可參加活動。

「Jay 的心選名車」 可贏得一台 2023 Ferrari Portofino，在一月和二月期間，Club Serrano 會員可以玩遊戲換取中獎機會，駕駛一台義大利傳奇跑車 ，從拉斯維加斯的 Palms Casino Resort 一路拉風到家。入圍者將獲邀出席 10 日在拉斯維加斯的 Palms 舉行的終極大抽獎。屆時 Jay Leno 將宣佈這台義大利傳奇跑車的幸運得主。

Yaamava'的地址：777 San Manuel Blvd, Highland, CA 92346，電話 800-359-2464。 詳情可到 https://www.yaamava.com/promotion/italian-legend-giveaway瞭解。

義大利 足球 加州

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