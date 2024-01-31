德國鋼琴城十五周年慶典暨戰略合作夥伴簽約儀式

德國 鋼琴城於日前舉辦了十五周年慶典暨INNEO科技集團戰略合作夥伴簽約儀式。天普市長William Man，聖市議員丁言喻，蒙市議員饒影凡，亞市議員王愛琳，北美洛杉磯 華文作家協會前任會長彭南林等，政商界嘉賓向德國鋼琴城總經理黃學文祝賀並頒發獎狀。

德國鋼琴城總經理黃學文致辭

德國鋼琴城總經理黃學文在致辭中表示，音樂是我一生的追求，也是願意為之服務一生事業，在美國經營琴行十五年的時間，憑著信譽第一的宗旨，始終堅持真誠和用心待客，不斷努力學習和鑽研技術，終獲第一位加州施坦威調音技師藝術家文憑，第一位為好萊塢 華納電影公司，NBC電視台等美國主流音樂媒體調音的華人 調音師，第一位為洛杉磯，好萊塢等大劇院調音的華人調音師。從一個名不見經傳的小琴行，發展成為洛杉磯最專業和最大的華人琴行。德國鋼琴城多次獲得網站Yelp評為「評價最高和最好的琴行」。不但收穫了事業，更收穫了許多客戶變成好朋友。

德國鋼琴城黃經理與天普市長William Man，聖市議員丁言喻，蒙市議員饒影凡，亞市議員王愛琳等

德國鋼琴城每一步的成長都離不開社會各界朋友的幫助與支持，感謝很多世界著名鋼琴家，鋼琴老師和客戶們的高度推崇。 感恩是一種美德、更是一種責任、一種使命，攜手回饋社會。十五年來，德國鋼琴城積極參與各類展覽和社區活動，經常免費出借鋼琴給各類大型音樂活動，希望讓更多人了解、感受音樂。

由於自身的機能障礙和局限性，特殊兒童在工作、學習和生活中會遇到許多困難。

德國鋼琴城也會更關注自閉症等弱勢群體，參與到不同的活動中，讓更多特殊的孩子透過音樂感受到快樂和治愈，會盡力貢獻、回饋，讓世界變得更溫暖、更美好，為創造美好的音樂環境貢獻微薄的力量也希望大家一如既往地支持。

戰略合作夥伴來自中國INNEO 公司的創始人David 錢在致辭

戰略合作夥伴來自中國INNEO 公司的負責人David 錢在致辭中表示，很榮幸與德國鋼琴城總經理黃學文合作。此次戰略合作是PHOENIX品牌進軍美國乃至全球的標誌性事件。 為中美文化的交流與發展，以及文化產品的經貿合作提供了小小的模式與經驗 。

一諾國際誕生於2013年1月，秉持著「厚德務實，千元承諾」的理念。 現已成為「全國科技企業」、「國家雙軟認證企業」、「國家科技型中小企業」、「國家級科技型中小企業」。 國家創新中小企業。

PHOENIX小提琴是PHOENIX品牌家族中最成熟的產品。 目前每月生產6000把小提琴。 該訂單計劃為期 4 個月。 在義大利 、德國、杜拜、伊朗、斯里蘭卡、埃及、土耳其、印度、馬來西亞等國家擁有深入的策略夥伴。

德國鋼琴城電話626-757-1098，地址9579 Las Tunas Dr. Temple City.CA。