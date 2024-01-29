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OSIM傲勝uDeluxe Max大天王 打造居家按摩中心

洛杉磯訊

OSIM傲勝一直致力於提高顧客的身心健康，自1979年創立以來一直是健康科技行業的引領先鋒。為讓客人打造居家按摩中心，OSIM在北美推出全新大天王按摩椅uDeluxe Max。

患上壓力性失眠怎麼辦？OSIM全新大天王按摩椅uDeluxe Max隨時候命！

管你處於那個人生階段，生活上難免遇上壓力，而許多時候這些壓力都會反映在身體上。我們可以把適量的壓力換成面對生活的推動力，但當壓力超出安舒區時，我們會感到疲憊，更有可能遇上失眠問題。

一身肌肉疼痛和壓力令你疲憊，找個按摩技師把你渾身的不舒服都按走也是個不錯的建議。可是當你約好了按摩技師，偏偏還有排山倒海的工作在等你；管好了工作又要照顧家庭，實在沒法抽時間出外按摩。為了平衡時間跟生活責任的問題，在你需要的時候，OSIM全新大天王按摩椅uDeluxe Max 成了你輕鬆解壓的最佳伙伴。

沉浸式腰部按摩 紓緩疼痛助好眠

OSIM大天王按摩椅uDeluxe Max 結合了先進的按摩科技和個人化專業按摩程序，仿如真人按摩技師隨時為你提供舒適按摩享受。每天對著電腦和手機處理繁忙事務的你，長時間伏案工作讓腰酸背痛早就纏上了你。OSIM uDeluxe Max設有專利V手按摩技術模擬專業按摩師手指的張合，以靈巧的按捏手法按走壓力為你帶來的肌肉痠痛。

OSIM uDeluxe Max加長的軌道（72厘米）按摩搭配多種按摩手法，包括氣囊、揉捏、捶打、滾輪和雙重，從頭部延至臀部，無縫隙地按摩你的每一個痛點。

按摩需求依每個人生活型態和習慣有所不同，OSIM uDeluxe Max特設有7級自動肩膀位置及最多5級可調整力度。OSIM uDeluxe Max招牌自動按摩程序照顧家裡每個人，像是「夜間助眠」程序舒緩失眠族的身心，「董事長」程序讓工作忙碌的你享受放鬆的按摩體驗，而「貴婦美體」能促進血液循環並有助於新陳代謝，也是熱愛美體塑身人士的首選程序。

優雅質感設計 OSIM uDeluxe Max點亮居家空間

隨著現代人的生活水平提高，人們對家具設計的要求也愈來愈高。除按摩技術外，OSIM把時尚融入uDeluxe Max，讓按摩椅點亮居家空間。OSIM uDeluxe Max椅身採用高級皮革，一共三種色彩：酒紅紫、松露黑及胡桃棕，配色令人眼前一亮。

簡約而不簡單 把OSIM uDeluxe Max大天王帶回家

洛杉磯分店：

OSIM Westfield Santa Anita

Ground level, 400 S Baldwin Ave

# B-2, Arcadia, CA 91007

+1 626-348-8236

OSIM Brea Mall

Upper Level, 1065 Brea Mall #2010, Brea, California, CA 92821.

+1 714-784-6025

聖荷西分店：

OSIM Valley Fair 

unit A337​, 2855 Stevens Creek Blvd, Santa Clara, CA 95050

+1 408-320-2926

三藩市分店：

OSIM Stonestown Galleria

3251 20TH Ave Ste 115 

San Francisco, CA 94132

+1 626-734 8730

紐約分店：

OSIM Roosevelt Field

#2039 (Upper Level)

630 Old Country Rd

Garden City, New York 11530

+1 626 636 5080

失眠 洛杉磯 聖荷西

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