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Citi獨家新春促銷活動 贈送龍年24K純金飾品

洛杉磯訊
標題：Citi logo
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【洛杉磯訊】 Citi花旗銀行與華人社區攜手慶祝農曆新年，特別推出新春促銷活動。不論新客戶或現有的Citi客戶，可以根據合格存款的金額，獲得今年的龍年24K純金贈品。

此項贈品是Citi專為2024龍年新春促銷活動獨家設計，完美融合非凡匠藝與傳統生肖文化。除了有Yuna Cheong創作的「龍運鼎盛Dragon Peak」24K純金擺飾、還有18K金「龍光粼粼」金墜、24K純金「龍氣勃勃」金墜、24K純金「遊龍戲珠」金墜、24K純金加銀「龍力無窮」金銀手鐲、24K純金「黃金火球」金墜、24K純金「騰龍運來」金墜、以及24K純金「金龍逐火球」金手鐲，均具紀念意義（見圖）。贈送內容視存款金額決定，存款金額自2萬5千元起至一百萬以上。

作為最吉祥的生肖年份，龍是中國十二生肖中唯一帶有神話色彩的生肖，由鹿角、牛嘴、鷹爪、魚鱗、蛇身等動物形象合成，寓意平安吉祥及風調雨順。自古以來，龍是中國皇室和民間的崇拜對象和文化圖騰，是權威、力量和智慧的象徵，中國人亦自稱為「龍的傳人」。

舞龍是中國節慶中經常出現的傳統表演活動，例如新春賀誕、結婚生子、開張動工等等。另外端午節賽龍舟的習俗已流傳過千年，龍舟划過的水又稱「大吉水」，寓意吉祥。

「龍」字出現在許多中國成語中，代表吉祥與宏願；諸如龍飛鳳舞、龍馬精神等祝福語，也經常將優秀和傑出的人比作龍，衍生出望子成龍、飛龍在天等詞。龍年生育的孩子尤其受歡迎，用「龍」字為寶寶起名的現象也很常見，代表了家長對孩子未來的期盼與祝福。

Citi 意識到龍在亞洲文化中的象徵性地位，了解華人客戶的價值觀和財務需求。Citi並提供強大穩健的財務方案以滿足民眾的需求。

此促銷活動於2024年3月30日截止。立即行動，因為目前利率不錯，可親臨你當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊可瀏覽 www.citigroup.com 。

贈品圖示
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