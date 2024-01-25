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饞百妹 冰糖葫蘆/厚切炒酸奶 好吃好看

洛杉磯訊
「饞百妹」是專營休閒小吃的串糖葫蘆，特色在於古法熬糖，手工製作，也是這次年節展的贊助廠家。(圖／饞百妹)
「饞百妹」是專營休閒小吃的串糖葫蘆，特色在於古法熬糖，手工製作，也是這次年節展的贊助廠家。(圖／饞百妹)

「饞百妹」是專營休閒小吃的串糖葫蘆，特色在於古法熬糖，手工製作，天然、開胃消食，脆甜不膩，還有厚切炒酸奶，好吃又好看。饞百妹也是這次年節展的贊助廠家。

在市場中小吃相當受歡迎，在小時候的記憶中，紅彤彤、甜絲絲的冰糖葫蘆，就是快樂的泉源。糖葫蘆是用山楂和糖漿製成的，在中國的歷史悠久，並且全中國範圍內都有糖葫蘆的存在，是一種大眾化的懷舊美食，目前市面上各行業逐漸的發展，路邊扛著稻草棍沿街叫賣的糖葫蘆小販也越來越少，取而代之的是各種各樣的店鋪。

在此次蒙市年節展中，「饞百妹」是一家已開展店鋪的冰糖葫蘆售賣店，該品牌在選擇山楂上非常的嚴格，精心挑選了大小勻稱的新鮮山楂進行製作，已受到許多消費者肯定。

該品牌的冰糖葫蘆，酸甜適口，老少皆宜，它不僅好吃，而且還十分好看，紅彤彤的山楂果排列穿在竹籤子上，外面裹著晶瑩透明的糖漿，煞是誘人。 好味道貴在堅守， 好品質重在選料，「饞百妹」的選料品質嚴謹；為適應不同顧客的要求，製作糖葫蘆的原料也越來越多，包括用黑棗、葡萄、草莓、小番茄或其他水果等材料。

而美味的厚切炒酸奶，也受大眾喜愛，有草莓、芒果、巧克力、抹茶、火龍果或其他水果口味等，厚切炒酸奶口感綿密，細膩順滑，奶香濃郁，微甜與酸度的搭配，使口感變得更豐富。在海外不是能常常可以品嘗到這種傳統的懷舊美食，歡迎年節展兩天，到A33攤位選購品嘗。

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