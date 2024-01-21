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加州企業雇主火熱報名講座 因應今年諸多勞工法、稅法變化

洛杉磯訊

2024年伊始，聯邦、加州、各地方諸多新法上路，公司管理者已開始面臨各種問題和重重挑戰。華興保險2024年企業雇主年會之勞工法、稅法專場講座的報名資訊一經發佈，就受到廣大企業雇主的關注和踴躍報名。每年年初華興保險舉辦的企業雇主年會，已有超過二十年的歷史，每年都吸引成百上千的華裔企業經營者參與，講解新法新規，提出因應措施，提供各類資源，是開年企管的必修課之一。四場實體講座將在二月舉辦，歡迎加州企業雇主報名。

勞工法方面，誠德律師事務所資深勞工法律師賴威寧將全面講解加州雇主必知的勞工法規，分析常見勞工訴訟，讓企業主學會如何建立規範的人事管理系統，有效防止捲入勞工官司。包含加州帶薪病假增加、員工和獨立承包商種類劃分、工時工資管理等重要探討話題。

稅法方面，講座邀請到多位權威會計師，根據最新稅法，多角度為公司稅務規劃提出建議指導，幫助雇主省錢、節稅。講座還邀請到國稅局代表，講解1099K稅表和使用第三方銀收平台商家的稅務注意事項，此規定對於有副業收入、使用VENMO, PAYPAL等銀收平台的業者格外重要。 此外，稅局代表還將帶來關於ERC員工留任抵免審計和如何避免罰款的相關資訊。

講座現場還將有衆多政府部門代表出席，包括聯邦中小企業管理局、勞工部、國稅局、就業發展部等，為雇主提供各類資源和資訊支持。

華興保險企業雇主年會報名，請前往https://form.jotform.com/240045188083151 ，2/14橙縣、2/15鑽石吧、2/22安大略、2/29歐文代爾，下午1:30到5點，多場次、多地點實體講座，方便各地雇主靈活選擇。2024年聯邦+加州勞工法海報也開發免費索取。更多資訊，聯絡華興保險 (626) 333-1111。

勞工部 加州 保險 國稅局 鑽石吧

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