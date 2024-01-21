美南銀行新年6個月優惠定存及商業支票帳戶贈精美龍年吉祥龍
美南銀行為慶祝新年，特別推出6個月優惠定存及商業支票帳戶，凡新開設優惠定存或商業支票帳戶, 即可獲贈精美龍年吉祥龍一隻數量有限、送完為止。
美南銀行6個月優惠定存5萬起可享4.88%APY優惠利率，定存10萬起可享5.08%APY優惠利率。6個月優惠定存方便客戶短期存款優惠利率又可保持資金的靈活。另外歡迎查詢銀行網路現金管理產品輕鬆符合您商業的需求
美南銀行創立於1997年11月，總部設在德州休士頓中國城。27年來成為休士頓地區中小型企業主、消費者、公司員工、家庭和個人等多元化需求的首選銀行。美南銀行目前在休士頓、達拉斯、奧斯汀、加州等地共設有9個服務據點並將繼續擴張，增設新據點以便最近服務客戶的需求、提供更完善、多元化的專業金融服務。
南加州分行有洛杉磯分行地址：3530 Wilshire Blvd Suite 1515, Los Angeles CA 90010，電話 ：213-401-1139 安那罕分行地址：2951 West Ball Road, Unit 100, Anaheim CA 92804，電話：714-822-6101。
美南銀行為了讓顧客享有最佳服務的金融品質，致力提昇並兼顧資訊安全的前提下，推出數位化金融服務及行動支付，以滿足顧客需求。在銀行的專業員工和最新技術引領下更與客戶建立了積極的合作、雙贏的銀行關係，進而創造了出色的投資價值。直至今日，美南銀行的專業團隊與服務獲得客戶和員工對其滿意度上均給予了高度的好評。
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