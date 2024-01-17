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Answer House 關東煮10元3串 並歡迎加盟

洛杉磯訊
Andwer Tea
Andwer Tea

Answer House參加年節展主推關東煮，有魚丸，牛肉丸，蝦丸，雞肉丸，親親腸等美味可口小吃。為慶祝新年並推廣加盟連鎖以10元4串特價優惠參觀者。攤位號碼： N18

Answer House關東煮主要食材是魚丸、肉丸，還有素菜類，將其串成一串一串的搭配組合，放在杯子裡再加上獨家的醬料，無需碗盤、筷子、叉子，方便快速，無需等待，買了就可拿走。這種可口方便美味健康的食品相當流行，主題符合年輕人歡迎。拿在手上就可以邊吃邊逛年節展。

Answer House使用的食材都是新鮮魚肉及肉品加工製成的魚丸、肉丸，主要是紐約工廠生產銷售或者是國內工廠直接進口，老少咸宜。 該公司推出智能關東煮機器，並提供全套商業規劃，也計劃推廣品牌成為連鎖關東煮品牌。

在年節展除了銷售關東煮之外，也藉此推廣Answer House品牌。該公司很快就會進駐美東幾個超市。這是一個創業機會；因為輕鬆方便，只要將水和食材放進該公司的智能關東煮機器，就會自動快速煮熟，並保持恆溫。不是大廚也能夠迅速上手開展事業。Answer House歡迎加盟及餐廳合作。例如奶茶店也可以增加店裡銷售的產品款項增加收入。歡迎民眾親臨品嚐及老闆親自體驗。

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