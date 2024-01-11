賭城絕佳商業地產 每平方呎低至$80起 美國移民夢的最佳途徑

此絕佳商業地產，30年前曾是拉斯維加斯最旺的商業地產之一。最近政府計畫商業重組，重現往日輝煌。此商業地產也是美國移民 夢的最佳途徑享有永久產權、高效益、簡單管理且投資 靈活運用等優勢，購買商鋪和辦公室有機會全家移民。售價低廉，每平方呎僅$80到$250美金，目前外面的商鋪都是$200到$400一尺。出租年收益高達6-7。

最新隱私商辦空間，1、2 樓共七十個單位出售，面積為457平方呎至5,000平方呎（42.46平方米至464.52平方米）不等。距離拉斯維加斯展覽中心（Las Vegas Exhibition Center）不足1英哩，臨近賭城 大道（Las Vegas Strip）、拉斯維加斯市中心（Las Vegas Downtown）和 藝術特區（Art District）。

適合各零售業 、藝術工作室、臨時商業活動、通訊地址、會議室、辦公室、倉儲、餐飲，咖啡 廳或酒吧，商超，教會。

絕佳商業地產，美國移民夢的最佳途徑。請洽：Lilian 201-888-8928。地址：953 E Sahara Ave, Building D & Building F, Las Vegas, NV 89104。