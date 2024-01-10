舞台劇舞在新年夜 1月20,21演出兩場

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【洛杉磯訊】美國優優劇團將於1月20日及21日兩天，在聖蓋博 市大劇院演出舞台劇 「舞在新年夜」。共兩場，一場英文發音，一場中文發音，參加演出的演員和舞者均為專業人士，成績斐然精彩。

時間1月20日下午7時30分（英文版），1月21日下午2時（中文版）。地址San Gabriel Mission Play House (320 S. Mission Dr., San Gabriel)。

該劇的創作參考了 1 月 21 日蒙特利公園大屠殺相關人員的有限意見。 其目的是幫助一個正在努力治癒並應對未知事物的社區。

中文組男主角林浩然，畢業於北京電影學院和紐約電影學院。曾指導索尼電影公司的影片SLAM、索非亞的日記、Made in NBA等多部叫好又叫座的電影。女主角李沐澐是1999年紐約華府小姐，2003年新絲路大賽北京賽區十佳，澳門 五星衛視簽約主持人，演員，歌手，同時製作過電影Pali Road。資深電影、電視演員，羅興華為第二男主角。

英文組的男主角 Kaidy Kuna畢業於電影學院導演戲，2002年開始演員生涯，作品包括Harry's Law、Chuck、We Are Men等共70餘部。他也是演員公會會員。女主角李卉是Weat and East Player的演員，演員公會會員；是戲劇和舞蹈碩士。在好萊塢擔任主角演出很多作品，包括American Ban Chinese、Veep、Good Trouble等超過80餘部作品及40餘部舞台劇的演出。社區名主持人楊家淦擔任第二男主角。楊畢業於斯坦福大學，是經濟學碩士，熱愛戲劇，演出話劇十餘部，是前方圓劇社社長。

另外參加演出的還有演員、歌星、舞蹈家和新宇舞蹈團隊、以及上百名青少年。前舞星的女主人梁卓亦將參加演出。

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