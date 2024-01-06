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昌興珠寶賀新歲 熱銷龍年金幣及好運足金

洛杉磯
純金龍年金幣
純金龍年金幣

澳洲 Perth Mint 鑄幣廠專精鑄造生肖金幣系列；且每年皆限量發行。以純度為99.99% 純金精鑄而成的龍年金幣 (見圖) ，現在昌興珠寶熱銷中。

昌興珠寶指出，這枚龍年紀金幣在設計上巧妙捕捉了中國龍的威嚴與壯麗，藝術性地融入海浪與煙霞的象徵元素，盡展龍之操控天地的神威。幣面上更融入了代表「龍」的漢字字樣及刻有「DRAGON 2024」的精美字句。重達1盎司、純度達99.99% 純金精心鑄造的金幣，品質潔淨完美無瑕疵。正面飾以伊麗莎白二世女王肖像，紀念其恢弘形象。龍爪旁的周年P125鑄幣標記，彰顯歷史傳承。

龍在華夏文明及東方神話裡具有崇高的地位，它不僅是神性、智慧和仁慈的化身，亦是權勢、富貴與成就的象徵。龍年金幣更是年節禮、彌月禮或自我收藏的選擇。

「足金」有其價值，昌興珠寶向華人賀新歲之際，另推介一系列富文化內涵，充滿美好寓意的千足黃金產品，包括婚嫁系列、龍鳳手鐲、大花項鍊、貔貅黃金手鍊、男士金飾等，足金Baby系列中刻有「聰明伶俐」、「長命富貴」的金鎖，供華人選擇。

昌興珠寶鐘錶集團聖蓋博店 (全統廣場) 140 W. Valley Blvd. #119，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店 (香港廣場) 18436 Colima Rd., Stuite A，電話 (626) 810-8883，網覽 www.chonghing.com。

華人 澳洲 聖蓋博

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