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張青會計師事務所與張百瑞會計師事務所合併

洛杉磯訊
張百瑞會計師（圖左）及張青會計師(圖右)。(業者提供)
張百瑞會計師（圖左）及張青會計師(圖右)。(業者提供)

新年伊始，萬象更新。總部位於南加州工業市的張青會計師聯合事務所宣佈，1月1日已成功完成 - 與美國拉斯維加斯的張百瑞會計師聯合事務所的合併事宜。

張青會計師聯合事務所的創始合夥人張青表示：「通過此次順利地與Barry Zhang張百瑞會計師聯合事務所完成合併，將進一步擴大公司業務涵蓋地區及業務範圍，能夠更好的為南加州地區、內華達地區，美國其他地區，以及海外的眾多客戶，並提供更好的服務。」

張青會計師還介紹說，張百瑞會計師畢業於普林斯頓大學，紐約巴魯克商學院，曾任紐約中美會計師協會會長，有超過30年的財稅諮詢從業經驗，曾就職於四大和其他中小型會計師事務所，擁有內華達州、紐約州的註冊會計師執照。

張青會計師同時表示，新的團隊將秉持一直以來以客人為中心的工作理念，繼續為顧客提供高效優質的服務。原服務方案、收費標準都將沿襲傳統。辦公地點仍然保持不變，為3528 Wynn Road, Las Vegas, NV 89103，聯繫電話依然是702-998-9588/702-998-9678。

美國張青會計師聯合事務所(Eric Zhang & Associates LLP) 的總部位於南加州，在全美共有七間辦公室。分別位於加州、華盛頓州、德州和內華達州。在亞洲地區有七個辦事處，分別位於北京、上海、深圳、青島、成都、武漢和臺北。創始合夥人Eric Zhang張青會計師是現任北美華人會計師協會會長。事務所共擁有七十餘名員工，其中近半數擁有美國註冊會計師、國稅局註冊稅務師執照。該事務所專精稅務、會計、審計和諮詢等領域，能夠在不同的專業領域中為顧客提供更廣泛高效的服務。

位於南加州工業市總部地址18725 E. Gale Ave Suite 250, City of Industry, CA；電話(626) 581-2266；(702) 998-9588；郵箱: [email protected] & [email protected]

加州 南加 內華達州

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