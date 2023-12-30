雄獅旅遊提供限時限量 迪士尼樂園專屬優惠

【洛杉磯訊】你是否希望在寒假春節期間，全家能有1場與眾不同的奇妙旅程，開啟一段難忘的迪士尼 之旅。雄獅旅遊為你和家人打開大門 - 提供限時限量的迪士尼樂園專屬優惠。

迪士尼樂園嶄新設施「米奇和米妮的飛速鐵路 - Mickey & Minnie’s Runaway Railway」，這趟特別適合家庭的旅程，將帶你進入米奇與米妮古怪且變幻莫測的卡通世界。你將和家人一起，跟隨高飛踏上這趟滑稽的冒險之旅，享受充滿歡樂的時光。

接著，雄獅旅遊邀你探索由「大英雄天團」Big Hero 6 動畫片中的 San Fransokyo Square 帶來的驚喜。在這裡，你會見到標誌性的 San Fransokyo 大橋，它不僅是1座橋樑，更是連接著 San Fransokyo 廣場和天堂花園潮汐池的文化象徵。漫步過橋，將看到風力渦輪機從高空為該地區供電，象徵著科技與自然的和諧共處。

此外，在 San Fransokyo 南端的1個改建倉庫，你或許有機會與人氣角色 Baymax 相遇。這裡的 Pacific Warf，充滿了豐富的餐飲選擇，包括酵母麵包、冰淇淋聖代、美味的墨西哥 美食和亞洲菜餚，是1場味蕾的盛宴。San Fransokyo Cervecería 港口更是文化交融的展現，融合了英語、日語和西班牙語元素，其啤酒花園更是裝飾有彩燈和 papel picado，營造出歡樂的氛圍。

農曆春節期間（2024年1月23日至2月18日），在加州 迪士尼冒險樂園中還有 Lunar New Year Celebration 活動，一起與木蘭與木須龍歡慶盛大龍年，限定供應亞洲料理如韓式部隊鍋、台灣珍珠奶茶、中式炒麵、越式春捲…等等，享受亞洲限定菜色。當然，活動日期或菜單若有變更，會以樂園官方網站公告或實際供應為準。

雄獅旅遊表示，他們深知家庭時光的珍貴。因此，特別為民眾提供1項家庭優惠：單筆訂單每購買4張門票，即贈送25元的迪士尼禮品卡。此外，還有限期兒童優惠票，讓你與孩子們也能享受這趟魔法之旅。

即日起，至美國雄獅官網購買門票，限時限量可享專屬優惠：預訂 2024 年寒假春節期間之加州迪士尼樂園門票（包含1日單樂園、1日雙園門票），即贈 Disney Genie+ 快速通關服務（市值 30元），並且單筆訂單購買4張票還可額外獲得 25元的 Gift Card。預訂詳情可上網 https://www.liontravel.us/C/tour/tw/80128。