按摩椅Dr. Boss FJ-8500 聖誕特價六折 買大送小

2023年推出AI人工智能黑科技，老闆級Dr. Boss醫療按摩椅FJ-8500，為4D按摩椅中的勞斯萊斯Skin Navigation。(業者提供)

Dr. Boss FJ-8500按摩椅，聖誕節 六折酬賓，並有買大送小的贈送活動。

代理商美歐國際醫療器材集團表示，原價19,999元，聖誕節六折酬賓，如一次付清則售6999元。另還推出48期分期付款 (每月$168分48月付) ，零利息，全面保修十年且三年免費。聖誕節大贈送，買大送小，贈送 X- Roller Pro FJ - 999 一台（市價2499元）。

美歐國際醫療器材集團ACIGI，1992年在舊金山 成立時，就被日本 知名品牌 Panasonic指定為授權按摩椅代理商。由於集團總裁William沈具有醫生博士學位，具有中醫醫學背景，因而在舊金山灣區創立三家醫療治療中心，行醫30年。2000年他們引進日本知名按摩椅拓展全美市場，他率先帶著按摩椅參加全美各種廣銷會推廣按摩椅。

該公司表示，按摩椅Dr. Boss FJ-8500，是勞斯萊斯級豪華高檔轎車設計品牌按摩椅，在美國電子消費展市場造成轟動；被評為2023年按摩椅中最佳品牌之一，業界推崇為醫學按摩椅中的佼佼者。

最新醫學發現提高人體系統以提高免疫力來扺抗病毒，按摩機可有很好的幫助。2023年推出AI人工智能黑科技，老闆級Dr. Boss醫療按摩椅FJ-8500，為4D按摩椅中的勞斯萊斯Skin Navigation。此FJ-8500按摩椅有4D機芯724種復合功能，具有人橋拉筋，深層按摩指壓，依人體工學，掃描導航感應，並且感應至深層7吋，讓按摩觸控按摩一步到位。強調全身性按摩舒壓，適合各種年齡層的民眾，在家輕鬆享受，且透過肌肉放鬆與被動運動的雙重好處，還能藉由增進血液循環，達到促進新陳代謝，幫助減壓放鬆與淋巴排毒。

健康養身專家Dr. Fuji曾表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘。躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解。

查詢產品可電626-241-6828 。 DrFuji / ACIGI Rowland Heights 旗艦店在： 1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts, Ca 。