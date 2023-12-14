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獲享優質健保，現在可能只需每月$10。

洛杉磯訊

近年來，加入加州全保的人數連年遞增，過去兩年中，登記投保的人數激增35萬餘人，其中亞裔申請人數也大量增加。然而，仍有很多人缺乏健康保險，可能因文化、語言等因素，導致生病後寧願回到出生國就醫。加州醫療保健基金會的研究指出，30%的亞裔美國人因缺乏醫療保險而延誤就醫，例如子宮頸抹片檢查率最低。

「加州全保」是一項免費服務，幫助加州居民選擇、購買健康保險，提供多種語言，包括中文，協助選擇最適合的健保方案。更重要的是，加州全保還提供財務補助。據悉，近三分之二的加州全保投保者可從每月十元或更少的計畫中獲得健保。

「加州全保」對所有符合資格的加州居民開放申請，12月31日前登記，1月1日開始獲享保障。可撥打南加州亚美公义促进中心免費諮詢熱線：800-520-2356（國粤雙語），周一至周五上午10點至下午3點為您服務。

南加州亚美公义促进中心是美國最大的亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民法律和民权组织之一，非盈利社區組織，提供有關反歧視、移民、公民身份、醫療保健等法律知識。詳情請訪問www.ajsocal.org

加州 醫療保險 亞裔 健保 南加

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