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遠紅外線足浴桶 12/9,10再在工業市舉辦試用

洛杉磯訊
杉釦富免加水遠紅外線足浴桶
杉釦富免加水遠紅外線足浴桶

天氣逐漸變冷，身體的血液循環也會為之變慢，進而一些秋冬容易出現的毛病，如：體寒、手腳冰冷、疼痛麻痺等症狀，也因著天氣變冷而變得嚴重。人體血液循環變弱、變慢是衰老和疾病的根本和起因，有效的增加血液循環能夠幫助舒緩天冷而產生的不適。

專門進口銷售遠紅外線免用水足浴桶的杉釦富公司（ShineCo Wellness），總公司位於北加州灣區Burlingame市，在11月份舉辦過試用活動，因受到許多消費者的參與和喜愛，特於12月9日及10日(星期六、日)兩天，再次在工業市舉辦試用活動，地址在15438 Valley Blvd, City of Industry，有需要者可去電話預約試用時間，以免久候；電話1-888-666-6048、1-650-999-0988。

遠紅外線免用水足浴桶是利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 上述情況都能在使用後得到緩解，該公司表示，尤其是對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛，走路不便的人來說，更是一個很好的舒緩方式。

人老腳先衰，經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題，來自台灣的遠紅外線足浴桶，非常方便，定時、定溫，只要把腳放入，打開開關，其中的遠紅外線能幫助增加血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝，方便又好用。

杉釦富公司專營台灣生產高品質遠紅外線產品，免加水足浴桶型號SC-801，原價599元，優惠特價499元（不含稅及南加運費45元，試用當天購買者，可省去運費），可上官網www.shinecous.com瞭解。

加州 灣區 南加

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