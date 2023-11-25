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大華超市 推出力度空前促銷活動 至11/30止

洛杉磯訊

洛杉磯訊】一年一度的感恩節和美國購物狂歡盛事「黑五」，大華超市推出一波力度空前的促銷活動，與消費者共同慶祝，活動至11月30日截止。

大華超市表示，在此期間超多種類的直降商品，從生鮮零食到電器雜貨，應有盡有；部分商品低至四折，實用又實惠。 無論是走親訪友採買禮物，或是為節慶季節置辦家用，希望民眾不要錯過大華超市的這份優惠清單。

作為全美領先的亞洲連鎖超市品牌，大華超市在不斷為大眾提供優質的產品和服務的同時，也持續回饋廣大消費者的信任與支持。 即日起至11月30日期間，大華超市推出全市最低價的優惠折扣：家家戶戶必備的電磁爐原價109.99元，現在售價46.98元；象印電火鍋/鐵板兩用鍋，原價179.99元，現價129.98元，直降50元 。 除了廚房電器之外，當然還有各種節日必備的零食糖果：送禮自用兩相宜得金莎巧克力（24粒裝）售8.98元，比量販店更優惠；Hello Kitty捲心酥/法國薄酥禮盒售9.98元，又好吃又充滿童趣；八零九零後的童年回憶，丹麥藍罐曲奇每罐低至9.98元；還有美味新品千層蛋糕，四種口味，盡享節日氣氛，特價每盒售19.99元，其他詳情可參考本報廣告。

大華超市表示，歡迎到到他們各分店採購，可 用划算的價格，買到稱心如意得商品。 優惠力道空前，先到先得。 更多黑五購物優惠福利可參閱閲店內、微信公眾號及官方網站的「感恩節聚優惠」海報，或至店內詢問。 大華超市說：「成就百分體驗，我們加倍用心」。

黑五 微信 洛杉磯

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