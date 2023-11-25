西班牙+葡萄牙+摩洛哥+安道爾12天 含機票$1699

華美假期表示，此次推出一項行程，包含了西班牙、葡萄牙的經典景色，同時還添加了一些北部小鎮和網紅打卡景點，同時再遊覽一下摩洛哥；讓平時需要參加兩個團的客人可以一次旅行飽覽全部。

華美假期表示，此次特價活動與西班牙航空公司一同舉辦，如果提早報名的人可以享受直飛西班牙的航班，如果晚報名就要乘坐合作航空公司提供的轉機航班。此次遊玩共12天，全程費用$1699起，含往返機票+4星酒店+門票+豪華巴士+豪華遊輪船票+行程中早餐晚餐。出發日期2月16日，現在僅剩10個名額。報名熱線626-340-4300洽趙小姐。

冬天到了，什麼地方有如加州 陽光一樣的擁抱大自然？華美假期說，西班牙是一個擁有豐富地貌的國家，從沙漠到雪山，從森林到海島，從草原到海灘，可謂一個濃縮小世界，這裡鏈接地中海和大西洋，西班牙有超過1000年的歷史，保留了大量大航海時代的恢弘建築，而巴塞羅那，則是世界旅遊之都，這裡的美食不僅是伊比利亞火腿和海鮮飯，他們吃大米、炸油條、燉煮煎烤，是歐洲飲食習慣最接近中國的地方。

華美假期表示，西班牙人無拘無束，辦事效率很慢且不那麼嚴謹。西班牙實行全民免費醫療和免費教育，如果你從工作中主動辭職也可以在將近一年的時間裡領取和收入相差無幾的失業金。他們認為人活著不應該成為生活的奴隸，而是要成為生活的主人，要有自己的愛好和善於駕馭生活。

華美假期特別介紹一下鄰國葡萄牙：這裡擁有25處世界遺產，瓷磚是葡萄牙建築的永恆特徵。葡萄牙的雕塑 風格自成一派，靈感來自於海洋和王權象徵，擁有黃金雕刻和瓷磚裝飾的教堂在葡萄牙到處可見。如果你對建築和歷史感興趣，一定要來這裡一趟，每次來都有不同的領悟和感想。葡萄牙擁有美味的可口魚（cataplana)、波特酒、葡式蛋撻。

這麼多美景美食的地方你覺得還不過癮，那麼華美假期再帶你去轉轉旁邊的國家摩洛哥- 非洲北部一個沿海的阿拉伯國家。這裡是最不像非洲的非洲國家，號稱「北非花園」，五分之一是森林，風景如畫常年溫度在70度左右。漁業、畜牧業、旅遊業極為發達，但是農業不發達糧食不能自給。提到拍照勝地，華美假期還要提一個大家都不知道的小國-安道爾，它是一個微型國家，國土面積468平方公里，是歐洲僅存的采邑主教國。這裏高山峽谷遍佈全境，平均海拔高達1100米號稱「歐洲的香格里拉」。安道爾沒有軍隊和自衛隊，只有員警，所以國防由法國和西班牙負責。這裡旅遊業代替了農牧業，是避稅天堂，也是滑雪 勝地。