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新絲路國際時裝模特大賽 開創洛杉磯首個飛行秀場

洛杉磯訊

2023新絲路國際時裝、國際童裝模特大賽，美國洛杉磯賽區總決賽及頒獎盛典，於CAL-AERO Aviation Country Club隆重舉行，這也是史無前例的一次跨界，開創洛杉磯首個飛行秀場。選手們在斥鉅資搭建的夢幻華麗舞臺上，過關斬將，華麗綻放。

本屆大賽美國總賽區由新絲路產業集團及美國J.I.A.國際文化傳媒集團、美國舞蹈家協會主辦。洛杉磯賽區由中美華人戲劇聯盟與KSL Studio再度聯手共同主辦，KSL Studio也是新絲路唯一指定賽前模特培訓機構。中美華人戲劇聯盟創始人楊洋、KSL Studio創始人Katrina Yu，獨家冠名贊助中天（北美）國際供應鏈有限公司董事會主席WiIl Lyu等致辭。

左起白龍、Katrina Yu、張安琦、何金明、孫偉、楊洋
左起白龍、Katrina Yu、張安琦、何金明、孫偉、楊洋

新絲路國際時裝模特大賽是為熱愛旗袍，漢服文化及擁有才藝的人士舉辦的高端賽事。弘揚中華民族國粹文化的同時也選拔出現代華裔的時尚楷模。童裝模特大賽更是最具國際影響力的少兒賽事舞臺。自報名以來反響熱烈，除了來自洛杉磯的選手，更有來自橙縣、聖地牙哥、拉斯維加斯及三藩市的選手。

右起：主持人楊洋、中天（北美）國際供應鏈有限公司董事會秘書Crystal Wu、...
右起：主持人楊洋、中天（北美）國際供應鏈有限公司董事會秘書Crystal Wu、白龍

決賽由著名主持人楊洋、白龍主持。評審有世界模特小姐大賽中國區總冠軍李孟；美國職業舞蹈冠軍Marek Klepadlo；中天（北美）國際供應鏈有限公司海外市場總監張安琦 ；英國皇家教師協會高級院士級教師CC CHEN；2020年美國小姐Elena Nesterova；知名華裔職業名模、簽約多家國際知名經紀公司特別從巴黎飛來的李悅瑤WAWA LI、美國職業舞蹈冠軍Nina Zhiting Yang。

本屆新絲路國際時裝模特大賽分五個組別，有青春組、活力組、魅力組、風尚組、親子組等。五個組別的男女冠軍分別為：Yinuo Jiang、Claire Lim、Olivia Ma 、Dong Tian、Maria Gao、 Qing Ye Zeughauser 以及親子組的Li Xie家庭。

本屆童裝模特大賽按照年齡分為五個組別冠軍分別為3-5歲組，男生Simon Weng，女生Scarlett Liu。6-7歲組男生Nicholas Liu，女生Leah Yin。8-9歲組男生Hardy Jiang，女生Katherine Zhang。10-14歲組男生Preston Wong，女生Jasmine Zhang / Lydia Xiao。15-16歲組女生Lily Liang。

明年1月，來自全球各個賽區的優秀選手將會師中國海南海花島進行巔峰對決，期待洛杉磯優秀的選手會繼續取得好成績。

洛杉磯 供應鏈 華人 華裔 親子

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