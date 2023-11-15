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雄獅旅遊「圓夢‧極光特輯」感恩季特優價

洛杉磯訊
芬蘭玻璃冰屋。（業者提供）
芬蘭玻璃冰屋。（業者提供）

雄獅旅遊特別推出「圓夢 ‧ 極光特輯」，提供遊客追光必訪景點，並搭配11月感恩季的雙重回饋活動，讓遊客以全年最優惠價格與親友一同圓夢。

第一重，11月30日之前報名指定團型，可享全年最低價格。例如，參加費爾班遇見極光5日行程的第二人可減價118元起；參加阿拉斯加雙城極光列車7日行程的第二人可減價218元起；參加加拿大黃刀鎮和白馬市極光系列行程的第二人可減價100元；以及參加歐洲芬蘭和挪威極光系列行程的第二人可減價500元。

第二重，12月31日之前訂購雙國以上團體旅遊，可獲得台灣旅遊的禮遇。此外，洛磯登山號景觀火車2024年出發的每人可享最高減價350元，台灣環島和日本冬季精選行程也可享受全年最低價折扣。

在「圓夢 ‧ 極光特輯」中，有芬蘭的卡克斯勞達寧村Hotel Kakslauttanen，提供的夢幻體驗。在這裡，你可以躺在溫暖的床上，透過玻璃穹頂觀賞流動的極光，享受被極光包覆的溫馨感。卡克斯勞達寧村位於芬蘭國境內，靠近北極圈，距離芬蘭最大的國家公園-烏爾霍凱科國家公園，只有一箭之遙。

位於挪威北部北極圈內的羅弗敦，是一個由許多島嶼組成的群島，享有得天獨厚的自然條件，是觀看極光的非常好的地點，因此一直是許多旅遊網站、旅遊雜誌評選世界最美的島嶼之一。

而加拿大的黃刀鎮，地處世界第十大湖之一的大奴湖（Great Slave Lake）北岸，是加拿大最北邊的城市，有著「極光之都」的稱號，雖然不在北極圈內，但黃刀鎮正好被北極光橢圓環帶區（Aurora Oval）所涵蓋，所以能見到極光的機率也就相對提高，是追逐極光好去處。

另外阿拉斯加的第二大城費爾班克斯，最接近北極圈而成為全世界觀賞北極光機率最高的地點。費爾班市平均每年出現北極光243天，約每3天會出現二次北極光，是公認的北極光之都，且因北方有天然的高山屏障，北極寒風不會直接灌入，是世界上可以欣賞極光最溫暖的地方。

詳細資訊，可撥打雄獅旅行社美國分公司雄獅旅遊的電話626-620-1686，或參考官網https://www.liontravel.us/C/tw/home。

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