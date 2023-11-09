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11/18暢小平婚介中心 感恩節火雞自助餐舞會

洛杉磯訊

即將來臨的感恩節，有40年之久的暢小平婚姻介紹中心（Cindy's Singles ），將於18日星期六晚7時開始，舉辦一場豪華盛大的感恩節火雞自助餐舞會，歡迎男身男女士踴躍報名參加。

地址是在700 S. Almansor St., Alhambra ， 門票40元；前20名女生35元，需預先報名。晚餐有火雞大餐buffet，現場有專業DJ、歌星現場演唱、豪華大ballroom，可以認識很多來自各地的中美單身朋友，有興趣前來參加此次的大型活動，可聯繫Cindy電話 818-355-0318。

當天精心佈置了豪華盛大的感恩節相親大聚會，Ballroom Room內有大舞池，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然，並可認識來自各地的單身朋友。晚上7點至12點卡拉OK， 舞會8點後至午夜。

想擴大交友圈，可利用這個機會，參加用心經營40年的暢小平中美單身婚姻介紹中心，他們用心、信譽好，獲得會員的認同。

Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心電話818-355-0318，地址245 E. Main St., #105 Alhambra, CA，微信Cindy's Singles，網站www.Cindys-Singles.com。

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