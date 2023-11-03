終結菸害 防止青少年使用電子煙

現今，有11.2%的年輕人使用電子煙，在所有年齡層中比重最高，包括中學生在內。

因為菸草商不斷推出並促銷，對年輕人而言討喜並具有吸引力、帶有口味的菸草產品。這些口味如芒果、薄荷、草莓和香草等，可以掩蓋菸草的刺激味道及尼古丁的存在。尼古丁是一種與海洛因一樣會令人上癮的化學物質，對於尚未完全了解這些產品對於健康造成危害的青少年和年輕人而言，卻相當具有吸引力，因此也特別危險。何況學校附近有眾多的電子煙店。

菸草商聲稱電子煙更健康，電子煙是遠比香菸更安全的選擇、吸電子煙不會導致吸菸。但這些都是謊話，實際上，吸電子煙會增加肺癌及中風 的風險，電子煙很可能導致更年輕的生命死於中風。

虛假幻象說：吸電子煙是戒斷香菸的最好方法。而現實真相是：尼古丁會毒害大腦，還會加深焦慮抑鬱；尼古丁可能會加劇情緒波動和煩躁，並永久改變大腦中連接形成的方式。它還可能干擾注意力和學習能力 。

尼古丁對於青少年發育中的大腦是有害的，因為青少年更容易因尼古丁成癮並受到傷害。簡而言之，尼古丁會毒害青少年的大腦；由於大腦發育會一直持續到25歲左右，而尼古丁會改變青少年大腦中負責注意力、學習、和記憶部分的腦細胞活動，而且還會讓下列狀況惡化加劇：內心焦慮、暴躁易怒、行為衝動。

雖然這些行為當中，也許有些只是因為青春期階段，但尼古丁在青春期所引起的大腦變化卻可能是永久性的。尼古丁的危害可能導致對於決策能力的長期影響，也可能使青少年對於其它藥物上癮的風險增加。尼古丁其實完全沒什麼好處，若想了解更多有關尼古丁所造成危害的詳情，可瀏覽中文網站www.FlavorsHookKids.org/Chinese。若想了解關於吸電子煙疾病爆發的詳請，可瀏覽英文網站CDC .gov。

菸草商生產危險且令人上癮的電子煙產品，也同時每年繼續銷售高達6萬億支的香菸。大型菸草公司還聲稱，他們會通過創新的產品來幫助人們戒菸，發布自費贊助的研究成果，以表述他們的電子煙產品更為安全。但研究表明，許多利用電子煙戒菸的人，最終同時使用香菸及電子煙兩種產品。

在加州 ，電子煙被廣泛使用是一個迫在眉睫的公共健康問題，對年輕人尤為嚴重。有研究表明，吸電子煙的兒童青少年，未來每天吸香菸的可能性，是其他人的三倍 。

加州公共衛生部表示，真正終結菸草商危害的最好辦法，就是幫助有菸癮者戒菸，並防止兒童青少年開始吸菸。

由於菸草商導致每天有110名加州人死亡，及另外30人罹患與菸草相關的疾病，因此讓有菸癮者獲得免費、行之有效的戒菸方法(包括醫療支援)亦至關重要。看清真相可上網UNDO.org/Chinese。