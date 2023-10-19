銀髮樂齡生活展七場講座/安森藍十字健保 Anthem Blue Cross (1:40-2:10pm)

安森藍十字 logo。(業者提供)

主講人：Dennis蕭（區域經理）

講 題：聯邦醫療保險 計劃的架構與迷思

Dennis蕭表示，安森藍十字在全美服務超過2600萬聯邦醫療保險受益人，位居全美健保 市場領先地位，對社區發展以及醫療福利的推廣不遺餘力。

Medicare聯邦醫療保險計劃，由A、B、C和D四部分構成。年滿65週歲便符合加入Medicare的條件。Medicare A部分和B部分統稱為「Original Medicare」。

Medicare A為住院保險，不承擔所有醫療服務費用，例如住院費仍需支付自付額和共付額。

Medicare B為醫療保險/醫生出診，是自願性購買，承保80%的醫生和門診服務，包括預防性護理、醫療用品、化驗和X光。Medicare A和B承保一些基本醫療，如住院和醫生出診，但並不承擔所有費用。

需要更多保險來幫助支付未承保的服務，Medicare Advantage計劃，有時稱為C部分，在一項保費實惠的單一計劃中獲得Original Medicare的A部分住院保險和B部分醫療保險以及通常情況下D部分處方藥福利的所有福利。更多詳情可在講座及現場攤位洽詢。或諮詢健保經紀人。

安森藍十字為服務亞裔社區， 特別在Alhambra 設立社區健保中心， 由專業的雙語服務代表提供電話以及現場諮詢服務。

除此之外，還有教育講座及遠距醫療資訊等各式社區資源 。