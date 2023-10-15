八方來賀 千杯共飲，以球會酒年度高爾夫邀請賽盛大舉行

金秋十月， 千杯酒坊及中國花王酒業集團共同主辦的高爾夫邀請賽暨貴賓尊享品鑑會在加州 縣俱樂部（California County Club）盛大舉行，40多位高爾夫頂級高手、高爾夫愛好者、VIP 貴賓在這裡匯聚一堂，共同感受高爾夫和美酒的魅力，一展球技，爭奪獎盃。

千杯酒坊創辦人Mai Liao (圖中)與球友

「八方來賀、千杯品嚐」以球會酒年度高爾夫邀請賽是葡萄酒、白酒和果酒的中西碰撞、也是高爾夫愛好者的團隊競技、是分享熱情和品鑑卓越的盛會! 有令人垂涎的花王酒業系列酒品及MARKESA系列葡萄名酒供賓客品嚐，為與會者帶來紅酒和白酒相會的新奇體驗。 同時，高爾夫球友、VIP貴賓與品酒師交流，一同探索紅酒和白酒的魅力，該活動融洽豐富，堪稱盛宴。

千杯酒坊創辦人Mai Liao

這次主辦中國花王酒業集團大力贊助了活動所需酒品，除了「一杯八方賀、共迎四方客」的濃香精釀白酒[八方賀]外，還有「不要酩酊、只品微醺 」的花王小幸福[養生露酒]；再加上清爽果味的MAMADADA嘛嘛噠噠果酒；豐富了整個品鑑會的酒品、賓客無不盡歡稱好!

花王酒業的代表林松（右）、柯先生接受採訪

花王酒業作為連續多年斬獲國際葡萄酒與烈酒大獎賽的優質品牌，探尋當下人們的生活飲食習慣及喜好，打造了一系列的時尚 果酒、濃香型 白酒以及高級醬香型白酒。 這些高品質的酒體，不僅風味獨特，還散發著醇香濃厚、幽雅細膩的特質，讓人回味悠長。

在備受矚目的2023IWSC國際葡萄酒與烈酒大獎賽評中，花王酒業集團三款主力產品「八方賀·穀雨酒」、「八方賀福酒」、「花王卯年生肖酒」憑藉其卓越的品質與國內眾多知名烈性酒進行了一次巔峰對決，榮獲2銀1銅的傲人成績。

千杯酒坊自創立以來，一直秉持著將葡萄酒文化融入人們生活的使命，不斷推動葡萄酒的普及和品味提升。 多年來，有用專業品酒團隊的SIP L.A. 舉辦了無數場品酒課程、商會活動、餐酒搭配活動、葡萄酒拍賣 會、大小型葡萄酒文化活動以及品酒執照考試輔導，為葡萄酒愛好者和專業人士提供了難得的學習與交流機會，備受各界酒愛好者的推崇。

此外，SIP L.A網站真正實現了在線輕鬆買酒、週邊商品一體化，並配有自家品牌的魚子醬，為喜愛品酒的客戶一站式服務。 SIP L.A.也引領場葡萄酒不斷創新，推出了企業型號客製化酒標葡萄酒服務，為顧客提供更多個人化選擇。

千杯酒坊和花王酒業這次的合作，從精緻度、專業度、推廣度，都是一場無比成功的盛會，為加州愛酒人士提供了一個共賞共飲共樂的難忘體驗，相信在不久的將來二家會有更多的合作，為在美品酒者帶來更多美酒及更有趣的活動及體驗。