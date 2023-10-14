世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹 南加大亞凱迪亞醫院 USC Arcadia Hospital

南加大亞凱迪亞醫院。(業者提供)

世界日報 銀髮樂齡生活展 攤位介紹

時間：2023年10月21日(周六) 10am-5pm

地點：洛杉磯華僑文教服務中心

9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731

◇來就送◇免費入場◇驚喜抽獎

南加大亞凱迪亞 醫院USC Arcadia Hospita（原美以美醫院），此次是本報銀髮展的贊助單位之一，他們的社區拓展部門當天將在其參展攤位上，提供該醫院各種訊息，歡迎民眾前往瞭解他們的服務、資源，像免費的糖尿病教育課程，醫生專業講座等等，攤位上還有小禮物贈送。

該醫院成立於1903 年，是一家提供全方位服務的社區醫院，擁有348 張許可床位，醫院提供先進的心血管服務，包括心導管插入術 、電生理學和心臟直視手術。

洛杉磯縣已指定南加州大學 亞凱迪亞醫院，為心臟病發作接收中心、和綜合中風中心，以及經批准的兒科急診室。

醫院還提供骨科、神經外科、產科、婦科、癌症護理和許多其他醫學專業的各種服務。

醫院急診室每年約有 47,000 名患者接受治療。 醫院每年接生 1,200 多名嬰兒，為 16,000 多名住院患者提供護理。 南加州大學亞凱迪亞醫院原名為南加州美以美醫院，於 2022 年隸屬於南加州大學凱克醫學院。 有關南加州大學亞凱迪亞醫院更多信息，可訪問www.uscarcadiahospital.org。