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世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹 安森藍十字健保 Anthem Blue Cross

洛杉磯訊
安森藍十字健保公司。(業者提供)
安森藍十字健保公司。(業者提供)

世界日報 銀髮樂齡生活展 攤位介紹

時間：2023年10月21日(周六) 10am-5pm

地點：洛杉磯華僑文教服務中心

9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731

◇來就送◇免費入場◇驚喜抽獎

安森藍十字健保公司Anthem Blue Cross，在全美服務超過2600萬聯邦醫療保險受益人。

儘管已位居全美健保市場領先地位， 安森藍十字健保卻始終對社區發展以及醫療福利的推廣不遺餘力。此次也是銀髮展的贊助單位之一。

安森藍十字多年來一直是加州社區的一部分。為服務多元文化的亞裔社區， 特別在Alhambra 以及Koreatown設立了社區健保中心， 由專業的雙語服務代表提供電話以及現場諮詢服務。 除此之外， 還有教育講座及遠距醫療資訊等各式社區資源 。

歡迎有興趣的民眾光臨：Alhambra 社區健保中心、地址在1411 S Garfield Ave., Suite 102, Alhambra, CA 91801。Koreatown 社區健保中心、地址在2789 W Olympic Blvd., Suite 101, Los Angeles, CA 90006。

有關安森藍十字健保提供的各式聯邦醫療保險項目， 歡迎諮詢你的健保經紀人。或當天至安森藍十字健保公司的攤位諮詢。

健保 聯邦醫療保險 加州

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