金城銀行38周年慶 推優惠利率並捐款兩高中

金城銀行董事長吳光宜（左四）、總經理吳國駒（左一）、執行長林懿明（右三）皆出席捐款活動。（金城銀行提供）

為慶祝創行38周年，金城銀行舉辦38周年慶祝活動；並特別推出特優儲蓄帳戶，專享12個月定期存款優惠，年利率高達5.00%APY和5.15%APY，同時捐贈共一萬美元給Taylor和 Kerr High School，以支援藝術教學相關活動。

慶祝及捐贈活動，日前在金城銀行總行營業大廳舉行，金城銀行董事長吳光宜、副董事長楊明耕、曾柏樺、Al Duran、董事譚秋晴、執行長林懿明、總經理吳國駒，臺北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、組長張家華、華僑文教服務中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、中華民國 雙十國慶籌備會主任委員楊崇肯、休士頓台商會會長徐世鋼與Alief學區業務暨社區聯絡主任Dee Jones、Taylor High School校長Mary Williams、和Kerr High School 藝術總監Julie Ryan等參加。

吳光宜董事長在改致詞時表示：「金城銀行自1985年創行以來，我們傾聽客戶需求，並提供高品質的金融服務以配合客戶的業務成長；協助客戶因應科技發展，調整金融選擇，期望和客戶一起邁向成功。」

金城銀行林懿明執行長表示，金城銀行在2022年和2023年的表現持續傑出，總資產額更突破十六億美元，達到創行以來的歷史新高點。金城銀行除了德州五個據點，今年在北加州 灣區增設佛利蒙(Fremont) 分行，現在加州大洛杉磯地區設有阿罕布拉、羅蘭岡和塔斯丁三家分行，並設有爾灣貸款 辦公室。

如需更多相關訊息，可參閱金城銀行網站www.goldenbank-na.com，或與各分行聯絡查詢。金城銀行總行地址在9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas ，電話(713) 777-3838。Alhambra 分行地址在105 E. Valley Blvd., Alhambra，電話(626) 320-1938。Rowland Heights 分行地址在17458 Colima Rd, Rowland Heights，電話(626) 964-3400。Tustin 分行地址在 2827 Park Avenue, Tustin ，電話(714) 338-5188。