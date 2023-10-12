我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

金城銀行38周年慶 推優惠利率並捐款兩高中

洛杉磯訊
金城銀行董事長吳光宜（左四）、總經理吳國駒（左一）、執行長林懿明（右三）皆出席捐款活動。（金城銀行提供）
金城銀行董事長吳光宜（左四）、總經理吳國駒（左一）、執行長林懿明（右三）皆出席捐款活動。（金城銀行提供）

為慶祝創行38周年，金城銀行舉辦38周年慶祝活動；並特別推出特優儲蓄帳戶，專享12個月定期存款優惠，年利率高達5.00%APY和5.15%APY，同時捐贈共一萬美元給Taylor和 Kerr High School，以支援藝術教學相關活動。

慶祝及捐贈活動，日前在金城銀行總行營業大廳舉行，金城銀行董事長吳光宜、副董事長楊明耕、曾柏樺、Al Duran、董事譚秋晴、執行長林懿明、總經理吳國駒，臺北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、組長張家華、華僑文教服務中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、中華民國雙十國慶籌備會主任委員楊崇肯、休士頓台商會會長徐世鋼與Alief學區業務暨社區聯絡主任Dee Jones、Taylor High School校長Mary Williams、和Kerr High School 藝術總監Julie Ryan等參加。

吳光宜董事長在改致詞時表示：「金城銀行自1985年創行以來，我們傾聽客戶需求，並提供高品質的金融服務以配合客戶的業務成長；協助客戶因應科技發展，調整金融選擇，期望和客戶一起邁向成功。」

金城銀行林懿明執行長表示，金城銀行在2022年和2023年的表現持續傑出，總資產額更突破十六億美元，達到創行以來的歷史新高點。金城銀行除了德州五個據點，今年在北加州灣區增設佛利蒙(Fremont) 分行，現在加州大洛杉磯地區設有阿罕布拉、羅蘭岡和塔斯丁三家分行，並設有爾灣貸款辦公室。

如需更多相關訊息，可參閱金城銀行網站www.goldenbank-na.com，或與各分行聯絡查詢。金城銀行總行地址在9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas ，電話(713) 777-3838。Alhambra 分行地址在105 E. Valley Blvd., Alhambra，電話(626) 320-1938。Rowland Heights 分行地址在17458 Colima Rd, Rowland Heights，電話(626) 964-3400。Tustin 分行地址在 2827 Park Avenue, Tustin ，電話(714) 338-5188。

加州 中華民國 貸款

上一則

Stronger Starts活動 探討有害壓力對兒童影響

下一則

洛城新語／零元購壞了店家門面和加州顏面

延伸閱讀

史島三處遊民所 擬年底營運

史島三處遊民所 擬年底營運
H Mart爾灣店 舉辦韓國優質海鮮食品展 為期一周

H Mart爾灣店 舉辦韓國優質海鮮食品展 為期一周
38區市議員 阿維萊斯啟動競選連任

38區市議員 阿維萊斯啟動競選連任
達聖聯合律師事務所 爭取車禍賠償高達64%

達聖聯合律師事務所 爭取車禍賠償高達64%
第13屆國際童玩節 10月14日舉行

第13屆國際童玩節 10月14日舉行
金城銀行38周年慶 捐款支持2校

金城銀行38周年慶 捐款支持2校

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫