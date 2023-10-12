Stronger Starts活動 探討有害壓力對兒童影響

First 5 California推廣提高兒童有害壓力反應的認知。（First 5 California提供）

「 First 5 California」正式啟動Stronger Starts活動，加州 州長夫人Jennifer Siebel Newsom、加州衛生廳廳長Dr. Ramos、沙加緬度國王隊球員Domantas Sabonis與First 5 California執行總監Jackie Thu-Huong Wong，並出席探討有關有害壓力、對兒童發展和長期心理與身體健康的影響。

為提高加州父母和照料人對於0-5歲孩子，因童年期不良經歷（Adverse Childhood Experiences, 簡稱ACEs）而造成的有害壓力反應的認知，First 5 California倡議Stronger Starts活動。該活動幫助父母和照料人瞭解何為有害壓力、對兒童生理和心理以及社會情感層面產生的影響，以及ACEs如何導致其發展。

Jackie Wong表示，童年不良經歷和有害壓力，是公共衛生的危機信號，尤其對曾經受到創傷的加州孩子和家庭有很大的影響。通過Stronger Starts活動可以認識到創傷事件對孩子成長發展的意義，並為父母和照料人提供可行的策略，進而為孩子建立安全、穩定、豐富成長的關係和環境，希望確保加州孩子都有健康、快樂和成功的未來。

加州有三分之一近兩百萬的兒童面臨有害壓力的風險（ACE）。持續處於緊張狀態會影響兒童腦部發展、免疫系統和應激反應系統，從而影響學習能力，及從疾病中康復的能力。長期受到有害壓力影響會導致成年後出現相應健康問題，包括生長受限、肥胖、哮喘、心臟疾病、高血壓 和糖尿病。

加州州長夫人Jennifer紐森表示，加州要確保每個加州孩子都能獲得最好的生活起點，有害壓力直接影響孩子身心健康，因此必須在問題變成危機之前進行預防和應對。First 5 California的Stronger Starts活動是一個重要投資。

瞭解更多關於Stronger Starts活動、有害壓力和童年期不良經歷（簡稱ACEs），以及如何在創傷事件後引導孩子情緒的信息，可在first5california.com上獲取更多資訊。

First 5 California於1998年成立，來自選民通過第10號提案以徵菸稅資助0至5歲兒童及其家庭，對兒童五歲前發揮重大影響的教育 者、父母和照料人教育和支援，幫助加州兒童茁壯成長，更多資訊可到www.ccfc.ca.gov。