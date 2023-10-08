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法國服裝時尚品牌A.P.C. 進駐南海岸廣場

洛杉磯訊

A.P.C.由Jean Touitou於1987年創立，是一家法國服裝時尚品牌，以其創造力、真實性和耐用性聞名於世。 A.P.C. 是什麼意思？A.P.C. 是“Atelier de Production et de Création”，生產和創作坊。該品牌認為這兩個時尚基礎同樣重要。 沒有生產，創造只是一個想法。 沒有創造，一件衣服就永遠不會復活！

雖然A.P.C.這個名字本身與原始牛仔布有關，A.P.C.為尋求大膽風格的女性和男性提供廣泛的服裝和配飾，設計風格突顯其個性。 Jean Touitou與妻子也是A.P.C.的藝術總監Judith Touitou一起工作。

A.P.C.首先是極簡主義風格。 Jean Touitou假設沒有奢侈，回到了本質：這就是A.P.C.的身份。 時尚和休閒的外觀，靈感來自日常生活。 Jean Touitou總是使用經典和高貴的材料來提供具有永恆剪裁的優質作品，主打衣櫃里的基本服飾，T-shirt、恤衫、牛仔系列、拉鍊外套、風衣，都是A.P.C.每季的必備款式，只是在質料或款式略為改變，從此A.P.C. 現在已是獨特的法國時裝名字，及時裝界人仕的寵兒。創作工作室從位於巴黎第六區的夫人街拓展到全球，在巴黎、紐約、洛杉磯、倫敦、香港、柏林和東京等城市共有102家商店。 現在A.P.C精品店正式進駐南海岸廣場。詳情可上網查詢

https://www.southcoastplaza.com/directory/a-p-c/

時尚 洛杉磯 香港

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