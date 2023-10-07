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Mutual Trading日本美食/餐廳博覽會落幕

洛杉磯訊
Mutual Trading Co. Inc. 日前在巴沙迪那會議中心盛大舉行第32屆日本美食與餐廳博覽會。(主辦單位提供)
Mutual Trading Co. Inc. 日前在巴沙迪那會議中心盛大舉行第32屆日本美食與餐廳博覽會。(主辦單位提供)

Mutual Trading Co. Inc. 日前在巴沙迪那會議中心盛大舉行第32屆日本美食與餐廳博覽會（The 32nd Japanese Food &； Restaurant Expo， JFRE）來自日本和世界各地的146個參展廠商，是日本以外規模最大、歷史悠久、日本料理專業人士和供應商的主要海外貿易展。Mutual Trading Co.， Inc.副總裁金井敦子（Atsuko Kanai）在會場督導。

該公司華人市場資深經理林孟秋（Karl M. Lam，圖左一）表示，因疫情暫停，今年恢復盛大舉行。他說，疫後全球生活習慣和消費型態徹底顛覆，衝擊最嚴重的莫過於食品餐飲服務業，消費行為一夜之間發生巨大變化，催生了新的商業模式，包括縮短營業時間、送貨服務、路邊取貨、便捷廚房和分區用餐區。現後疫情時期，食品零售和餐飲服務商業行為要恢復到疫情前，需要採取新的措施來應對新的機會和挑戰。他說日本食品貿易正在強勢復甦，因此今年的美食博會覽會主題恰如其分：邁向新時代 –Venturing Into a New Era。

此次美食博會覽會有餐廳設備用品區，調酒酒吧講座區，拉麵食品區，各類日本料理食品海鮮區，燒酒，清酒，啤酒各類酒類區等，還有促銷精品區包括令人耳目一新的手工雕刻壽司刀。該展特色食品中有Miyako素餃子，即食洋蔥牛肉丼等。

Mutual Trading Co. Inc. 是創立近百年的企業，是具有口碑的優良商譽。更多資訊可瀏覽網站www.lamtc.com ，電話213-626-9458，電郵[email protected] ，地址4200 Shirley Ave. El Monte, CA。

日本 疫情 餃子

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