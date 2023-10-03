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實用傢俱 台灣有機椰棕護背床墊 特價

洛杉磯訊

洛杉磯老店「實用傢俱 Enlighten Furniture 」專營有機無毒椰棕護背健康床墊，現正舉辦酬賓特價；凡採購台灣護背床墊一律50%Off。

實用傢俱表示，睡不好，腰酸背痛，抵抗力差？可能是床墊問題，實用傢俱20年工廠直銷專營健康護背床墊半價優惠，好的床墊不但可保護脊椎並可改善頸部及腰部不適，是減緩或消除腰酸背痛的貼心禮物。

實用傢俱表示，他們提供三種不同的優惠床墊，保護脊椎健康，滿足不同客戶的需求。首先是熱賣產品台灣護背床墊，採用純天然椰棕，高密度海綿，超硬高碳鋼彈簧與萬能網的特殊立體結構，能保護脊椎並改善頸部及腰部的不適，台灣護背床墊有平整的支撐性，可平衡人體睡覺壓力，經久耐用不下陷。

第二種是獨立彈簧護背床墊，採用純天然椰棕，高碳鋼獨立彈簧結構，可隨人體曲線，每個身體部位都得到支撐，保護脊椎，永不下陷，皆採用有機純棉透氣舒適。

第三種是硬板床墊，不同以往及其他的硬板床墊，採用100%實木結構，無空隙，無任何的嗆鼻化學原料，床墊永不下陷，不破裂，是減緩腰酸背痛的很好選擇，使用耐用且厚的高密度海綿墊增加舒服感，不加價。

 第四種是新產品的強力推薦，由實用傢俱工廠生產的高品質實木樟木，柚木，檀木，槐木的咖啡桌，河流桌，餐桌，餐椅，書桌，歡迎客戶參觀選購與訂製。

實用傢俱的地址：8951 Valley Blvd Rosemead CA， 電話：1-626-614-0259。

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