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愛睿星學院/ZEFR教育資源基金會 鼓勵學生參加ZIML數學競賽 發表學術論文

洛杉磯訊

愛睿星學院「王牌數學」、ZEFR教育資源基金會於日前的記者會上表示，Zoom 國際數學聯盟大賽（簡稱ZIML）和學術期刊，是鼓勵初高中學生參加數學競賽、 撰寫學術論文，為申請進入名校的履歷中添彩。學術期刊預期是一個開放取用的線上期刊，9-12 年級的年輕學者可以發表他們的研究成果。計劃每年出版四期。 各種科學文章只要數學元素夠都歡迎。據悉這是美國第一個專門為高中生發表數學相關論文的期刊。

愛睿星學院執行長、ZEFR教育資源基金會理事任天和表示，ZEFR（Zoom Education Foundation & Resources）專注培養下一代STEM領導者，是一家非營利公益組織。 ZEFR教育資源基金會旨在整合教育資源，服務公共教育和弱勢群體，特別提供炙手可熱的數學理工類專業和職業的普及教育，聯合專業組織提供學業上的輔助教育，幫助低收入家庭提供可支付大學學費的通道。

自2010年成立以來，曾與專門服務弱勢群體的特許學校合作，為符合條件的學生提供暑期夏校項目，為公立私立學校提供數學教師培訓，與洛杉磯郡教育署合作主持 大洛杉磯地區數學競賽和兒童科技節，為洛杉磯科學工程大賽提供STEM互動展廳項目，與Areteem愛睿星教育集團合作開發超強大的數學題庫和AMC實況模擬考試練習。 本學年有三個重點項目，分別是美國高中數學聯賽的南加州區域隊伍、智謀國際數學聯盟賽和專門為高中生發表研究論文的智慧星球雜誌。

愛睿星學院院長、ZEFR教育資源基金會理事長王鋒博士是中國首屆IMO國家隊成員，畢業於北京大學數學系，後獲得美國賓州州立大學數學博士學位。 曾在美國加州大學爾灣和洛杉磯分校任教，也曾在美國高科技公司任職多年。 多年來在美國倡導和推動奧林匹克數學和以主題研究為基礎的科學競賽，是美國數學競賽(AMC)命題委員會評判專員，並曾受邀擔任美國奧林匹克數學國家集訓隊教練。 他於2006年創辦Areteem學院及旗下的Math Zoom夏令營，並親自培養了許多在美國和國際比賽中獲獎的人才。 學生遍布全美各地，進入頂尖名校者不計其數。

「SoCal ARML Team」是 ARML數學競賽美國南加州代表隊的英文名稱，已經有20多年的歷史，也是唯一官方授權代表南加州參加ARML數學競賽的隊伍。 該隊的學生來自洛杉磯各縣郡，擁有強大的教練團隊。 歡迎南加州所有喜歡數學的初高中生參加免費的數學培訓，帶他們參加數學競賽。ARML隊伍的學生實力很強，曾經獲得全美團隊冠軍、前十名和個人冠軍不計其數。

約翰.倫斯米爾表示，Zoom國際數學聯盟大賽，就是讓學生獲得解決數學問題的練習教材，如每日魔法咒語，包含一個數學問題; 考試題庫，在實況模擬的環境中練習全真的數學競賽問題（包括ZIML 和 AMC），整個學年每月舉行的線上競賽。 ZIML 網站上的問題旨在挑戰學生以新的方式應用他們的數學知識並增強批判性思考能力。

可供小學至高中生使用的免費 ZIML 帳戶，可立即開始練習，個人只需付少量費用即可參加線上每月競賽。 透過與 ZEFR及 Areteem Institute 的合作支持，向教師和教育工作者提供註冊代碼，以便他們的學生可以免費參與。本學年的第一場月度比賽將於 9 月 29 日至 10 月 1 日舉行，所以還有時間報名準備比賽！

奧爾加博士表示，現在許多高中開設 AP 統計學、AP 研究和資料科學課程，要求學生進行研究。 因此，不要只考慮課程論文，想像一下真正發表的出版物，能為申請大學履歷中添彩。 計劃為一些數學主題（包括數學史）的說明性論文制定一個標準，也很樂意發表關於休閒數學的論文。

教育 加州大學 洛杉磯 南加 低收入

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