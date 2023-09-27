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南加單身聯歡餐會 10月1日浪漫之夜

洛杉磯訊

「南加州單身聯誼會」訂10月1日 ( 星期日) 晚間， 舉辦大型單身聯誼會餐會，除了慶祝公司成立34周年外，更希望幫助單身男女有一個結交異性的場合，也歡迎正在交往或熱戀中的情侶參加， 共享溫馨浪漫夜晚。

餐會訂於晚上6點至9點，地點在蒙特利公園市的 Marie Callendar's Restaurant舉行，地址：220 S. Atlantic Blvd, Monterey Park CA 。Between Garvey St. and Newmark，即國泰銀行旁)。

晚會提供精緻套餐，主菜有三種選擇 ( 燒牛肉、烤魚、或雞肉 )， 附送免費飲料 ( 可選茶、 咖啡或汽水 )，「南加州單身聯誼會」負責人林老師夫婦會在餐會中穿插介紹服務， 每位收費35元，因座位有限，歡迎有興趣的單身朋友先訂購門票。

聯絡電話 (626) 282-3381，林老師公司地址在200 S Garfield Ave, Suite208E, Alhambra CA。 Website： WWW. Uniquematchmaker.com。

加州 南加 蒙特利公園市

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