首套「中華國寶百福金幣」 洛杉磯發行

首套「中華國寶百福金幣」於洛杉磯發行。（業者提供）

首套「中華國寶百福金幣」洛杉磯 重磅發行，上海造幣廠耗用62.5克純黃金雕鑄，全球僅2999套。

「百福圖」是中華民族的文化瑰寶，用一百個不同的「福」字組成的圖像，其100個「福」字體各異，幾乎包攬宋代以前歷代著名書法家各種書體。「百福圖」被民間認為能辟邪驅惡、防病消災、延年益壽、保佑平安。朝臣顯貴，書香世宦人家，百姓士庶以能擁有一幅百福圖而自豪。百福圖在海外，日本、東南亞 乃至歐美，許多華人 視為民族文化珍品，作為家族的傳家之寶。耗用62.5克純黃金鑄百枚福幣，祈福全球華人。

耗時數年，由上海造幣廠耗用62.5克純黃金鑄造「中華國寶百福金幣」，這一套純金紀念幣採用高浮雕、噴砂、壓鑄加工等現代造幣工藝技術，完美地將百福圖裡的一百個不同字體的「福」字雕鑄在幣面上，寓意美好吉祥。

純金紀念幣一般是由國家為了紀念某一項重大活動、或者人物誕辰，而發行的高純度金質紀念幣，具有較高的收藏價值。純金紀念幣的發行量相當有限，曾經於1985年發行的1枚五牛圖金幣，當時不過是500元不到價格，可是在2010年拍出6.5萬元的高價。「百福金幣」是國家在全球疫情後發行的首套祈福金幣，以此特殊的方式祈福全球華人，其價值不言而喻。

洛杉磯指定發行單位表示，「中華國寶百福金幣」共100枚，限量發行2999套。每套均配有收藏證書、防偽證書、鑑定證書等全球統一發行價4500美元/套，洛杉磯配額發行10套。

另外，洛杉磯指定發行單位表示，為了回饋多年來一直支持中華傳統文化的熱心藏友，現特別推出少量「萬元戶」世界珍品錢幣紀念冊，它集世界各國央行發行的、不同主題的流通鈔、紀念鈔於一冊，包括千禧龍鈔、香港回歸紀念鈔、民國貨幣、中國銀行成立一百週年紀念鈔等共100枚真鈔，總計10,000元面值，枚枚評等封裝，融文化鑑賞、投資收藏屬性於一體。 統一珍藏價1880美元/套。

洛杉磯指定發行專線：626 725 0709 （先去電預約）。 洛杉磯指定發行地址：聖蓋博希爾頓酒店二樓會議廳225 W. ValleyBlvd., San Gabriel CA 。