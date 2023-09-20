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關愛 羅興亞 社群 聯誼活動日

洛杉磯訊

活動時間：9/24/2023 週日下午

活動地點：San Gabriel Hilton Hotel (San Antonio Room)

活動嘉賓：Dr. Simon Chan from US College Success (USCS)

Los Angeles Rohingya Association (LARA)

美國名校錄取一直堅持追求學生的多樣性，除了種族還有個性，專長，社會貢獻等方面的多樣性。學生也應該了解不同社會群體的生活狀態，尤其是弱勢群體。羅興亞是緬甸一個以穆斯林為主體的少數民族，他們遭受緬甸政府的各種迫害和暴力對待，迫使他們離開祖國甚至進行種族屠殺。美國對羅興亞人提供經濟和人道援助，接納他們在美國重新生活。

全美大學成功策略升學輔導機構，聯合洛杉磯羅興亞組織，9月24日週日下午2點，在San Gabriel希爾頓酒店舉辦社區活動，讓學生理解羅興亞人在緬甸的悲慘遭遇，政府和社會 如何在教育、工作、文化和醫療服務各個方面幫助他們融入美國生活，也讓美國的學生懂得關注社會和貢獻社會。

美國名校、醫學院升學顧問陳肇新醫學博士，將會分享像亞裔和羅興亞這些少數民族學生如何建立昇學優勢。

歡迎掃碼了解詳情和報名。

緬甸 醫學 升學 亞裔 洛杉磯

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