美國奧淇宏盛舉辦【成功不是夢，關鍵在行動】最強金融保險事業說明會

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險 與理財,於9月15日在Hilton San Gabriel 隆重舉辦了最強事業說明會,上百位嘉賓和參會人員齊聚一堂,共慶中秋。全美各大金融保險公司代表,資深會計師,律師及精算師齊聚現場!

美國奧淇宏盛總裁兼CEO 黃海蒂,為大家分享如何通過一份使命驅動的職業來助大家實現人生目標,並介紹了美國奧淇宏盛的優勢,三十多年來一直致力於為夢想在金融保險行業發展的財務顧問和保險經紀提供全行業領先的支持,還分析了金融保險行業,壽險 行業的蓬勃發展的前景。

Allianz, Corebridge Financial, National Life Group, Lincoln Financial, Symetra, New York Life ,Prudentialand Succession Capital Alliance 等各大金融保險公司代表分享了金融保險事業的發展機遇,產品的更新及如何更有效地服務美國境內的亞裔 以及海外高淨值客戶。

美國奧淇宏盛鑽石合作夥伴、資深金融保險規劃師Cynthia Wang為大家講解了從事保險行業多年的經驗心得及開發保險進階市場所需的能力。白金合作夥伴、資深金融保險規劃師Lydia Cai分享了自己與美國奧淇宏盛的合作經歷及公司如何協助她走向事業和人生的巔峰。美國奧淇宏盛首席運營官Kenneth Yuen分享了如何幫助客戶進行退休規劃方案的設計以及操作技巧。

Edwin Lu會計師針對非美國人在美投資 理財的相關稅務問題進行了詳盡解釋。資深律師郜鵬就如何利用信託做好跨國資產規劃,信託對高淨值,尤其是涉美高淨值客戶的重要性。北美會計師協會理事長Edward Lee針對2023年美國稅務條例的更新做出解釋及稅務規劃意見。華興保險CEO 張國興分享了他的保險事業生涯,並鼓勵金融保險行業的從業者們要堅持不懈,創造美好的事業和未來。

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財,作為全美最大的保險總代理商之一,立足美國面向亞洲及中國,代理幾十家A加級別公司的優質產品,過往服務高淨值客戶遍及全球,業績連續十幾年名列全美前茅,為全美及全球各地的客戶及合作夥伴方提供最專業的金融保險理財服務,配合全球頂尖財務規劃師、律師、會計師,團隊超過4000人,在全美20個分公司提供最完善的國際理財平台及最專業的培訓指導,幫助成功服務中美兩地高端客戶。

