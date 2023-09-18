新加坡樂天皇朝歡慶來美2週年

位於南海岸廣場（South Coast Plaza）來自新加坡 以八色小籠包聞名的樂天皇朝（Paradise Dynasty）歡慶來美創立兩週年，特別帶來新加坡特產的叻沙口味（Laksa）小籠包。為慶祝週年慶還推出主㕑推薦及Happy Hour特價優惠，是中秋聚餐的好選擇。

南海岸廣場樂天皇朝佔地5,200呎，時尚 現代，經理Jason介紹樂天皇朝傳承了經典小籠包的製作精髓，大膽加入創新元素，創作風靡全球。為慶祝來美兩週年特別帶來南洋風味的叻沙（Laksa）小籠包。以魚湯及椰奶為底，炒過的蝦醬、咖喱及各式辛香料與新鮮香茅熱情合拍，形成獨有的熱情東南亞 風味。外型則是新加坡國旗的紅白相間外皮，十分吸睛。

其招牌傳統小籠包皮薄餡寶湯汁多為傳統小吃保留經典中餐，卻又匠心獨運溶合多種創新口味加以精緻化、現代化的手法，令老饕在傳統美味中吃出驚喜。

熱門𣈱銷的蘿蔔絲酥餅，皮酸麵香由手工精緻費時往往供不應求，欲嘗鮮味需要趁早。

蘿蔔絲酥餅

另外也介紹川味口水雞，與青菜包裹一起吃，添增一口清爽的驚喜。是主廚推薦中的一道菜。

川味口水雞

樂天皇朝位於3333 S. Bristol St., Costa Mesa, CA，Bloomingdales 百貨公司外。詳情可到www.paradisegp.com或電714-617-4630查詢。

蒜香排骨炸的非常到位皮脆肉彈封肉汁

酸甜龍蝦上海年糕又是一個口味創新

涼拌香辣白玉菇，清爽可口

流沙小籠包作為餐後甜點又是一種創意

芒果布丁

貴妃銀耳桃膠滿滿的清爽膠質