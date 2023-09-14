現代汽車第二代 Kona 多動力小型SUV隆重登場

第二代2024 Kona全新小型SUV 閃亮上市提供

從電動到汽油引擎多種動力選擇迎合現代交通需求，還有高性能運動的N Line版。北美現代汽車總裁兼執行長José Muñoz表示，2024全新Kona 及Kona Electric延續第一代車型的成功，代表了現代汽車環保移動解決方案快速過渡的關鍵模式。現代汽車計劃到2030年將有11輛新的現代汽車推向全球市場。

現代汽車產品規劃經理Melvyn Bautista表示，2024 Kona尺寸升級，

較舊款長了5.6寸，寬了1寸，高了2.6寸、輪距多了2.3寸，底盤高了1.6寸。車內空間多了13立方英尺高達101.2立方尺同級車中唯二破百的小型SUV。

2024 Kona N Line高性能系列

Kona提供兩種汽油動力：標配2.0升4缸引擎搭配Smartstream智慧變速器有147馬力、132lb-ft扭力。N Line和Limited車款裝配1.6升4缸渦輪增壓引擎有190馬力、195 lb-ft扭力，與八速自動變速器配合出流暢、無縫換擋和快速加速的出色效率。在試駕的鄉間蜿蜒小路中駕駛起來得心應手，加減速一點也沒有SUV高重心晃動。 Kona N Line有19英寸N Line合金輪轂、後擾流板、雙排氣口、Bose高階音響、運動座椅、鋁踏板、N Line磨損板。 全新2024 Kona現己上市，電動Kona Electric將於秋末上市。

設計總監Kevin Kang 表示，2024 Kona失設計電動車 款優，再設計汽油車款。Kona Electric無縫平線車頭燈彰顯獨特EV元素。目前車頭進氣口越來越大的設計潮流，2024 Kona反其道而行，延用電動車車頭，進氣口縮小而更顯流線。Kona 標誌性雙色的輪拱裝甲及車頂外飾特徵，車身側面折線，更刻劃出SUB流線秀氣與粗獷之間猶如穿上盔甲的紳士。(見影片）

2024 Kona強調更大、更寬的內飾，將排擋從中控臺轉移到方向盤後面的排檔稈，允許控制檯區域有更多空間包括旋轉杯架設計的多用途中控臺儲存空間。前排座椅瘦了30%，增加後排乘客腿部空間。25.5立方英尺行李空間如將第二排座椅放平後達63.7立方英尺，更根據使用體驗將頗受歡迎的行李貨架改成方便收納(見影片）。

2025 Kona電動車特有功能

Kona Electric 阻力係數僅為0.27，配備64.8千瓦時電池現代汽車初步估計航程可達260英里。 電池可在43分鐘內在10%至80%的400V快充電。標準電池估計可提供約197英里的續航里程。Kona Electric選配電池預設在較冷的環境下安全充電和電源效能。 前置充電門有燈方便夜間充電能見度更有雙向車載充電器（V2L）為電子設備供電或充電。 另外i-PEDAL駕駛模式和實時交通調整智慧再生系統，駕駛更順暢。

2024 Kona 讓你保持與世界連結

產品規劃副經理Jonas Lee 介紹，全新Kona 順應所有年齡段客戶的生活方式，提供創新便利功的安全、互聯和舒適的體驗，包括空中（OTA）軟體更新和數字觸控金鑰2（Digital Key 2 Touch），在智慧手機或智慧手錶上使用近場通訊（NFC），確保更高的安全性並允許車主將車鑰匙留在家裡，使用相容的智慧手機鎖定、解鎖和啟動車輛，還允許與最多三人安全共享金鑰，並可由所有者自行決定撤銷。

無縫雙12.3英寸全景顯示屏被整合到音訊-影片導航（AVN）系統中，提供身臨其境的寬屏數字體驗。 停車時環繞檢視監視器從各種可由司機選擇的視角顯示車輛，以便安全方便地停車。Bose 高級音響加低音炮提供豐富的聆聽體驗。無線充電加上前後 4個USB-C充電器和12V電源插座，還提供可用的Wi-Fi熱點功能，還有增強的Bluelink+功能。

SmartSense高階駕駛輔助

第二代Kona延續現代汽車注重安全性能的傳統，標配許多小型SUV所不具備的現代SmartSense ADAS功能，提供更高的安全性和便利性包括遠端智慧停車輔助（RSPA），盲點檢視監視器（BVM）在儀表盤中顯示盲點實時影片來幫助司機改變車道等等。