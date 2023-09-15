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「嗨中秋」贊助客戶介紹╱超人氣超市 H Mart 設置好禮相送攤位

洛杉磯訊
超人氣超市 H Mart，設置好禮相送攤位。(業者提供)
超人氣超市 H Mart，設置好禮相送攤位。(業者提供)

世界日報與天普市政府合辦的「嗨中秋」活動

時間：9/16(六)12pm-10pm 、9/17(日)12pm-9pm

地點：5939 Golden West Ave., Temple City (天普市公園)

H Mart 致力於保證食材新鮮，每天供應新鮮蔬果、優質肉品及生猛海鮮、美味熟食、麵包烘焙坊、生活用品等，給顧客提供一站式購物環境。為保證貨品的新鮮和高品質，由加州物流直送，並對口當地農場直接配送。H Mart用創新的經營理念與完善的全球採購網絡，為消費者提供來自亞洲最優質的商品。H Mart 智慧卡是為H Mart會員量身打造的會員卡，智慧卡會員可享受獨家折扣、會員專屬優惠、購物返現，顧客也可下載H Mart手機應用程序，在線註冊電子版會員卡，查詢積分輕鬆便捷，折扣活動一目了然。

H Mart這次將在它們兩個攤位上提供送禮活動，例如：

（一）凡是關注H Mart微信公眾號（ID: HMart official），或關注KAKAOTALK CHANNEL，或者是H Mart app/ig/spotify/fb 用戶，即可參加幸運大轉盤抽獎！（二）活動現場派發驚喜超市折扣券。（三）免費品嘗H Mart人氣商品等。

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