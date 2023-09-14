世界日報與天普市政府合辦的「嗨中秋」活動

世界日報 與天普市政府合辦的「嗨中秋」活動

時間：9/16(六)12pm-10pm 、9/17(日)12pm-9pm

地點：5939 Golden West Ave., Temple City (天普市公園)

百貨公司清倉大拍賣 物美價廉

百貨清倉大拍賣參展多年，物美價廉備受消費者歡迎，為感謝顧客支持在物價上漲的現今，仍然以低價大甩賣回饋顧客。該公司專精各大百貨公司清倉產品價包括圍巾、洋裝、戒指、項鍊、耳環，最便宜髮夾一個$1，圍巾一件$2，毛衣$10買五送一，珠寶盒等質量稍好的及外套大衣也都特價優惠。送禮自用超級划算。

該攤位每次活動都受到熱烈反響，感謝顧客支持擴大服務在聖蓋博市順發超市內及羅蘭岡香港超市內設有特價專區平常顧客也可到這兩個專賣店選購。但$1特價還是到「嗨中秋」親自選購！錯過了就要等下一次的活動囉。

津寶栗子 秋高氣爽迎吉利

津寶栗子是洛城老字號，世界日報各大展的飲食老攤，經常被讀者問起。津寶栗子火候手藝一流，現做糖炒栗子肉鬆殻脆、芳香撲鼻，非常受歡迎的特色食品，是洛杉磯一絕。

糖炒栗子是過節重要吉利習俗。「栗」諧音「利」，代表勝利、順利、獲利！非常討喜。在疫後經濟復甦品嚐懷念已久老朋友的現炒糖炒栗子也慶祝撥雲見日的好兆頭。

現炒栗子。（吳鴻鈞攝）

福全健保 紅藍卡優勢計畫賀中秋

福全健保（Clever Care Health Plan）向長輩朋友們中秋賀節，光顧攤位就送驚喜小禮物。福全健保紅藍卡優勢計劃，將東方的養生醫療和西方醫學相結合，為華人長者量身定制醫療福利，提供中草藥補品津貼、不限次數的針灸，還涵蓋東方養生療法，如拔罐，推拿，刮痧，艾灸，還有多項中西醫生健康講座等。福全健保會員還可免費參加太極拳, 瑜伽和各種東方養生的課程。可到福全健保攤位了解詳情。投保顧問 (833)721-4365 (TTY: 711)。

美國帝豪 老大房產品中秋優惠

美國帝豪貿易公司將參與世界日報中秋園遊會，攤位號R39。在當天的活動中，美國帝豪將展示老大房產品，他們將推出優惠價格給當天的民眾，4元/盒，每3盒組合只要10元更加優惠。此外，錦江冷凍產品也將以特別優惠價格供應，同時還有陽春麵和蔥油拌麵醬的優惠組合。

美國帝豪引入上海老字號品牌老大房食品進入北美市場。他們的產品包括棗泥酥、苔條餅、苔條麻花、小桃酥、苔條梗、以及巧克力核桃餅等。此外，他們還代理上海杏花楼（杏花楼/新雅）的月餅，當天也將有限量供應。

美國帝豪是位於洛杉磯的進出口貿易公司，是美國知名的食品進口和批發商，同時也是中國駐洛杉磯總領事館和多家商業團體的指定供應商。

老大房食品。（業者提供）

Humana 聯邦醫療保險 釋疑

惠安納（Humana）醫療保險公司將參加世界日報中秋節活動，攤位號碼是R51。

對於許多即將迎接65歲生日的人來說，他們最大的疑問是應該選擇原有聯邦醫療保險，還是聯邦醫療保險優勢計畫？

惠安納（Humana）醫療保險公司擁有提供超過30年聯邦醫療保險的豐富經驗，和超過840萬的聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）與處方藥計畫會員。他們提供包括惠安納Gold Plus HMO的各種各樣聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage），可能可以迎合你的需求。他們也提供專注的醫療保健服務，讓你的醫療健保之路變得更輕鬆容易。從充分了解你需要的醫生，到超越原本聯邦醫療保險的額外福利。更多詳情可洽他們的活動攤位。

杉釦富遠紅外線產品 健康評估

您是否面臨以下健康問題：走路困難、四肢冰冷、身體發寒、腳抽筋發麻、背部或腳部疼痛、高血壓或低血壓、糖尿病或心臟病引起的腳水腫、代謝不良導致的肥胖、睡眠困難，或者靜脈曲張？

如果你有上述任何問題，(9/16, 17 )，前往R13杉釦富遠紅外線攤位，免費試用來自台灣高品質遠紅外線產品的效果，並參加自我健康評估活動。

除此之外，當天有多項熱銷產品特別優惠價格，可節省超過100元。特價產品有遠紅外線足浴桶SC-801基本型、遠紅外線足浴桶SC-823豪華保膝按摩型、遠紅外線理調背心。

遠紅外線足浴桶SC-823豪華保膝按摩型。（業者提供）

LingoAce海外中文教育平台 送好禮

在家學中文最專業的海外中文教育平台LingoAce將參與此次世界日報中秋展的活動，他們的攤位號碼是R40。活動當天，在他們的攤位可免費領取LingoAce 1對1在線中文直播課，和超多開學好禮贈送，及中秋節更多折扣。了解詳情可至LingoAce的攤位。

在海外的學子們學中文一直有很多發音不準的問題，如何讓孩子愛學中文？這對於大多數家長來說是一件頭痛的事，「學中文」是世界發展的趨勢，也是孩子們將來最大的優勢。

在家學中文最專業的海外中文教育平台LingoAce，課程服務100個不同國家跟地區，超過30萬用戶註冊。他們有專業中文在線教育平台，針對3-15歲青少兒，超過4千5百名優質教師，國際化、高標準的語言課程。豐富多樣學習活動，1對1專屬課堂，實時真人教學，完整學習閉環，沉浸式教學。

授課老師均有3年以及以上教學經驗，均取得二級甲等普通話證書，學士學位以上教學，保證超優質的教學質量。

LingoAce 2022中秋節活動。（業者提供）

維家保健 更周全的平價保險

維家保健（Wellcare）參與此次世界日報中秋節活動，他們將設有一攤位在R14為民眾服務。

Wellcare 在提供包括 Medicare Advantage 和 Medicare 處方藥計畫 (PDP) 在內等各種 Medicare 產品方面已有超過 20 年以上的經驗，這些計畫提供比 Original Medicare 更周全的平價保險。現在，該公司考量每位 Medicare 受益人的需求提供各種福利。

Wellcare 是 Centene Corporation 全資擁有的子公司，也是領先業界的跨國醫療保健公司，該公司致力於逐一改善社區民眾的健康。如欲瞭解有關 Wellcare 的詳情，可至活動攤位。

Global Energy 協助降低水電費

你是加州房主，正在尋找降低水電費的方法嗎？Global Energy 公司主要是推廣社區節能計劃，代表南加州天然氣公司合約服務，總部位於加州鑽石吧。他們在全球範圍內設計資源節約和效率計劃方面擁有 40 多年的經驗，他們的使命是以幫助不同的社區提高能源效率，對加州社區進行能源效率教育。

他們的能源服務包括各種項目和營銷推廣，通過展位和研討會等各種社區活動，他們的多語種代表向客戶傳授能效知識，以實現真正的節能。 服務包括：免費到府安裝，免費節能配件包括：低流量節水器，浴缸出水分流器，中央冷暖氣空調智能開關，客戶自購儲水式或是無罐掛牆式的熱水爐免費更新安裝服務，以達到省水，省天然氣，省錢目標。

Global Energy Services, Inc. 提供的各種計劃和服務，以幫助降低民眾的能源費用，和獲得有關長期節能策略的知識，及免費產品等等。不論家庭收入之限，只需瓦斯帳單即可。想了解更多，可至他們中秋節攤位諮詢，他們的攤位號碼是R08。

世紀遊輪 中秋優惠升等

世紀遊輪旅遊（攤位號碼R50）位於加州帕薩迪納市，為在美國居住的華人提供高品質的全球陸地和郵輪一體的豪華旅遊行程。他們組織前往歐洲、非洲、亞洲眾多國家的精彩路線，贏得了大家的一致讚譽和搶購。無論是揚帆多瑙河，還是暢游莱茵河，尼羅河，或者是想陶醉在中國長江三峽的壯麗山河中，世紀遊輪都能陪伴旅客度過一次一生難忘的精彩旅程，幫助實現暢遊世界的夢想。

2023年中秋佳節之際，世紀遊輪旅遊特別準備精彩紛呈的旅行路線，凡是在中秋展活動現場報名，前往法國-義大利-奧地利-捷克-匈牙利-德國-希臘的歐洲路線、非洲摩洛哥-埃及，亞洲以色列-土耳其-泰國-日本-中國，南極洲的豪華郵輪等，都可以獲得價格優惠和郵輪上的艙位樓層升級。請洽世紀遊輪的中秋展位咨詢和了解各種旅遊路線。

世紀遊輪旅遊的南極之旅。（業者提供）

Heat Ready CA 提供高溫降暑資訊

隨著極端高溫對加州居民的持續威脅，我們需了解中暑症狀，關心65歲以上的親友，並尋找降溫方法。Heat Ready CA是全州運動，旨在提高對高溫危害的認識。長時間暴露於極端高溫可能致命。可至當天世界日報中秋節攤位R45，獲取更多信息，學習在高溫下保護自己和家人的方法。

孩子們需特別小心，尤其是有殘障或慢性疾病（如哮喘或糖尿病）的兒童，必須採取額外預防措施。中暑症狀各有不同，包括多汗、抽筋、虛弱、頭痛、噁心、蒼白、疲倦或頭暈。若出現這些症狀，應立即陰涼處休息、解開衣物、多喝水、使用冷毛巾或冷水沐浴。如嘔吐或症狀惡化，應立即求醫。

極端高溫危險性不分人種，脆弱群體尤為脆弱。保持資訊靈通、預防措施和互助，可降低風險，保護家人。

Heat Ready CA 協助降溫，改善高溫問題。（業者提供）

新東方比鄰中文 為華裔兒童提升中文能力

「BlingABC比鄰中文」是新東方教育科技集團旗下專業中文品牌，專注於為3至15歲海外華裔青少兒，提升中文語言素養。基於新東方29年教研沉澱，科學劃分課程等級，搭建完整課程體系，通過口語表達、閱讀理解、理解傾聽、自如寫作等能力的培養，提升孩子的語言能力、通用能力和人文素養，讓更多海外華裔兒童提升中文能力，了解中華文化。

「BlingABC比鄰中文」攜手中文教學專家，潛心研發課程體系，針對不同語言學習程度的孩子，專門開設了不同難度的學習內容，將課程與華裔兒童成長特點相融合，助力華裔兒童中文素養全面提升。每堂課都有專屬優質中文老師，在線一對一授課，孩子在課堂可以與中文老師實時高頻互動，在趣味互動中快樂學習，歡迎到R20活動攤位查詢詳情。

「BlingABC比鄰中文」集團創辦人俞敏洪。（業者提供）

擼串吧/龍鬚糖現場燒烤 10元起

擼串吧（1 Vatin）龍鬚糖 (Dragon Whiskers Candy)燒烤攤位，將帶給大家舌尖上的享受。攤位號 FO1（緊鄰Las Tuna）。

宮廷美食「龍鬚糖」，源自中國古代的手工藝傳統小食，今年更有創新的「手工動物糖」、仙氣龍鬚糖和鮮氣爆米花，在享用前從嘴巴裡吐出白色的鮮氣，記得要帶親朋來拍照留念啊！

想要體驗舌尖上的燒烤，現場還有明火烤出的各種美食，有超人氣羊肉串，牛肉串，鐵板魷魚，炸鮮奶，煎餅果子等每一份只要10元，龍鬚糖一盒20元。

走過路過，千萬別錯過，好吃的燒烤。