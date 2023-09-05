我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華為發新機 美將續「小院高牆」限制 環時批嘴硬

憂Fed升息未止 道指跌近200點

華人畫家吳宗鳳 比佛利山Kylin畫廊展出畫作 甚得好評

洛杉磯訊

由台來美華人畫家吳宗鳳正在比佛利山莊的Kylin 畫廊展出畫作，甚得好評，歡迎公眾前往觀賞。

吳女士以中國詩詞為主題，書法筆劃為元素的現代抽象畫，十餘年來，在美國各地多次展覽，並作慈善捐贈，每次義賣都得到極高標賣價，受到中外人士喜愛歡迎和收藏。

年前因為疫情，移居洛城，參加社團美術協會。經友人介紹，由Kylin 畫廊提供展出，週前開幕儀式由比佛利山莊前婦女會會長尼米羅夫女士致詞，帕薩迪納慈善家李梅女士介紹畫作，同場展出還有本地知名藝術家高山小川和深澤惠子兩位的陶瓷藝術品多件，開幕各界人士到場百餘位，包括洛杉磯現代藝術館的榮譽主席愛因斯坦等。會場熱絡。包括洛杉磯現代藝術館的榮譽主席愛因斯坦以及兩位藝術策劃都到場觀賞。

Kylin Gallery地址：8634 Wilshire Blvd, Beverly Hills，網址www.kylingallery.com。開放時段：週二至週五11:30am - 6:30pm，週六11:30am - 3:30pm，週日至週一關閉。Owner: Yvonne Zhu，電話：310-990-6378，電子郵箱：[email protected]

比佛利山 洛杉磯 疫情 華人 書法

上一則

勞工節交通不如預期忙 叫不到出租車險誤機

下一則

知名品牌冷凍鷄條、香腸緊急召回 可能含塑料或骨頭

熱門新聞

警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08
南加華人打造生態屋，夏天不開空調巨涼爽 ，每月只用交最低電費。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

2023-08-31 21:37
5名嫌犯10天內5次對同一所住宅進行入室盜竊。（ABC 7）

南加賊超狂 10天5盜同一屋 偷走20萬元財物

2023-08-30 19:30
好市多等零售商勞工節大促已經開跑。（取材自Costco官網）

勞工節大促已開跑 優質折扣一次看

2023-08-30 15:08

超人氣

更多 >
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
不聯絡就變陌生人5星座 白羊要新鮮感 天秤追求這件事

不聯絡就變陌生人5星座 白羊要新鮮感 天秤追求這件事
血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題

血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃