華人畫家吳宗鳳 比佛利山Kylin畫廊展出畫作 甚得好評

由台來美華人 畫家吳宗鳳正在比佛利山 莊的Kylin 畫廊展出畫作，甚得好評，歡迎公眾前往觀賞。

吳女士以中國詩詞為主題，書法 筆劃為元素的現代抽象畫，十餘年來，在美國各地多次展覽，並作慈善捐贈，每次義賣都得到極高標賣價，受到中外人士喜愛歡迎和收藏。

年前因為疫情 ，移居洛城，參加社團美術協會。經友人介紹，由Kylin 畫廊提供展出，週前開幕儀式由比佛利山莊前婦女會會長尼米羅夫女士致詞，帕薩迪納慈善家李梅女士介紹畫作，同場展出還有本地知名藝術家高山小川和深澤惠子兩位的陶瓷藝術品多件，開幕各界人士到場百餘位，包括洛杉磯 現代藝術館的榮譽主席愛因斯坦等。會場熱絡。包括洛杉磯現代藝術館的榮譽主席愛因斯坦以及兩位藝術策劃都到場觀賞。

Kylin Gallery地址：8634 Wilshire Blvd, Beverly Hills，網址www.kylingallery.com。開放時段：週二至週五11:30am - 6:30pm，週六11:30am - 3:30pm，週日至週一關閉。Owner: Yvonne Zhu，電話：310-990-6378，電子郵箱：[email protected]。