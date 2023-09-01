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一福堂9月10日前 廣式大月餅8折優惠

洛杉磯訊
一福堂廣式月餅與台式綠豆椪。(圖：一福堂提供)
一福堂廣式月餅與台式綠豆椪。(圖：一福堂提供)

一輪名月福聚滿堂，傳統伴手禮名店一福堂( I Fu Tang Bakery )，堅持傳統古早味，手工製作中秋月餅，質量上乘、品質保證、美國生產，即日起至9月10日前購買廣式大月餅享8折優惠，中秋送禮或家人團聚，可提早預定。

廣式大月餅有多種內餡口味可選，豆沙、蓮蓉、綠茶、伍仁、桂圓、核桃棗泥、鳳梨，喜歡蛋黃也可挑選鹹蛋黃的雙黃廣式大月餅。內餡都是純手工製作，核桃、棗泥、純正黑棗與紅豆，棗香泥細，烘培過的核桃香郁味醇，軟硬適中。伍仁選用堅果作為原料，含豐富的營養成分及纖維質，內餡多重口感，紮實酥脆。豆沙內餡，紅豆必須手工挑選，挑出雜質，保留扎實飽滿的紅豆，才能煮出鬆軟的特殊口感。

綠豆椪採用嚴選顆粒飽滿綠豆，經過泡、洗、濾、蒸、壓、煮、炒七道繁複手工程序，製成酥鬆綿密的清香綠豆沙餡，包覆在老師傅手擀的千層餅皮中，烘烤後層次分明、入口即化，香氣淡雅。蛋黃綠豆椪，是中秋限定產品，每一口都吃得到蛋黃，甜甜鹹鹹好入口。傳統淨素綠豆椪、魯肉綠豆椪、蛋黃綠豆椪等都是廣受喜愛的口味。

一福堂遠近馳名，在台灣具有百年的老字號糕餅店，該店著名的食品有結婚禮餅、彌月蛋糕、鳳梨酥、太陽餅、老婆餅、水果酥、核桃塔、包子、饅頭等。

歡迎公司、各社團、家庭、個人前來訂購。總店地址 1611 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel CA 91776。電話626-288-8007，營業時間：一週七天，Industry店17861-A Colima Road, City of Industry, CA 91748，電話626-581-0888。

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