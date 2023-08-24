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【榮華中秋 品味情濃】德成行獨家奉上

中秋佳節，美味與情感的美好結合，正是德成行最擅長的藝術。今年，德成行為您帶來一場榮華盛宴，不僅為您精選獨家的「榮華月餅」，更邀您品嚐多家知名月餅品牌帶來的經典口味。

德成行引以為傲呈現「榮華月餅」，深知月餅不僅是一款傳統美食，更是對摯愛的情感表達。除了榮華月餅，德成行也與多家知名月餅品牌合作，包括「稻香村」、「美心」、「嘉頓」、「翠香園」等。每一款月餅都經過精心挑選，讓您在節日裡擁有更多選擇，與親朋好友分享多重美味。

德成行深知異鄉遊子對月圓人圓的期待，除了供應中秋月餅外，更在四季裡的每一個節慶，為您呈現健康與美味的佳節餽贈好禮。德成行四大海味：海參、花膠、干貝、鮑魚，均為極具自信的優質產品，精挑細選，將大海的鮮美送到戶戶餐桌，讓濃濃的海洋之愛觸動挑剔的味蕾。此外，德成行更是美國花旗蔘和燕窩的主要供應商，嚴格選材，口碑佳。

為了讓您更輕鬆選購心儀的月餅，德成行網上商城提供方便快捷的購物體驗。無論身在何處，都能輕鬆選購到最美味的節慶禮品。請參訪: www.tsemporium.com

德成行五家門市店：北聖蓋博 5439 Rosemead Blvd. ● 蒙特利公園市 122 W. Garvey Ave / 401 E. Garvey Ave. ●工業市17520 Castleton St. ●羅蘭岡1457 S. Nogales St.。







HomeCo Inc美家櫥櫃 大量高端實木櫥櫃現貨供應

HomeCo Inc美家櫥櫃，現貨供應，新進的大量高端流行實木櫥櫃，浴室櫃，石臺面等，產品種類多，款式顔色尺寸均齊全，貨源充足，工廠直營，可至展示廳參觀選購，所有展示產品，質量保證，絕對有競爭力的價格，不怕貨比多家，是建商及居家裝修的首選。優質的服務，一站式採購，讓客戶節省時間及金錢。

想要打造溫馨舒適的家園，HomeCo Inc美家櫥櫃絕對讓客戶滿意，不但產品齊全，貨源充足，專業的設計團隊，免費上門測量設計，量身定制、評估，安裝一條龍服務。提升奢華感十足的石臺面，展示廳內的實木櫥櫃也是顔色齊全，目前流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，歐美流行經典款式。全新啞光黑色shaker（Matte Black Shaker）美式櫃已到貨。

可至臨近展示廳參觀，Alhambra ，電話626-943-0568，616 S Marengo Ave, Alhambra, CA, 91803。

Pico Rivera 電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd, Pico Rivera, CA, 90660.

Irwindale經銷店電話 626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy, Irwindale, CA, 91706。營業時間週一至週六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com。







重症治療 首選日本 「康複力」

日本「康複力」褐藻醣膠，買越多優惠就越多活動深受消費者歡迎，初體驗者還可索取產品資料和試用品。

康複力褐藻醣膠，結合科學及創新，使用通過數據驗證的成分，融合沖繩長壽飲食的藥理，來提供有效且溫和的保健食品。

康複力褐藻醣膠由日本國立琉球大學研究團隊合作研發，主要功能為：促進健康的腸道免疫功能，幫助飲食消化吸收以及新陳代謝，增進體內抗酸化能力，避免發炎反應，提升身體防禦機制對抗異物質。

近年來如何針對癌症 患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學，為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力 」褐藻醣膠。

「康複力」使用最新素食蔬菜 纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本本地生產製造。為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產，透過三方面成效增加病患康復機會。詳情可撥打專線1-626-866-1558。網址：www.kenkoup.com。