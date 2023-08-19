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雙木拍賣行 8/26舉辦亞洲古董書畫夏季拍賣會

洛杉磯訊
張大千「利市三倍」圖 。（業者提供）
張大千「利市三倍」圖 。（業者提供）

洛杉磯雙木拍賣行於26日(週六)舉辦「雙木亞洲古董書畫夏季拍賣會」，由下午1時開賣，有關詳情可電626-457-8818或626-345-8668，或電郵至[email protected]查詢。

洛杉磯雙木拍賣行(Linwoods Auction)表示，金秋盛夏的8月，迎來眾藏家期待已久的夏季拍賣會。本次拍賣也囊括了眾多值得珍藏的拍品，品類包括瓷器、家具、字畫、玉器雜項、珠寶及新品類名牌箱包。

明星拍品是19世紀「青花龍紋鹿耳瓶」一對，拍號Lot 7231，估價3萬至5萬美元，起拍價6500美元，是少見成對的立件。張大千「利市三倍」，拍號Lot 7310，鏡框裝裱，估價10萬至20萬美金，起拍價2萬美元，「利市三倍」出自易經，形容買賣得到的利潤極多。一件大型80年代做工精美的「九屏龍紋黃花梨大屏風」，拍號Lot 7473，估價10萬至20萬美元，起拍價3萬美元，氣派精美彰顯格局品位。清代「黃花梨平頭長條案」，拍號Lot 7456，估價7萬至9萬美元，起拍價2萬美元，現今稀有罕見的長條獨板。愛馬仕Birkin 30杜鵑紅金扣Epsom皮名牌包，拍號Lot 7492，估價1萬至2萬美元，起拍價3000美元，本拍品為保值的Epsom皮金扣，配件發票齊全；另外還有眾多精美拍品。

預展日期在8月20日至25日(星期日至星期五)，上午11時至下午4時，拍賣及預展地點在洛杉磯藝站美術館，地址在818 W. Las Tunas Drive, San Gabriel, CA (與Mission Drive交界)，網址www.linwoodsauction.com，當天會在拍賣會現場，有茶點招待，歡迎光臨品鑑。

拍賣 洛杉磯 美術館

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