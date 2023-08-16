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聖塔芭芭拉/薰衣草燈光節，美遊假期8月26，27 ，一日游

洛杉磯訊
Land shark 陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車
Land shark 陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車

美遊假期（COTRAVEL Travel），8月26日（周六）還會帶大家前往美麗的海濱城市聖塔芭芭拉，體驗加州十大最酷的「陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車」，陸地海洋暢游。帶大家前往西班牙宮殿式殖民復興建築游覽。8月27日（周日）帶大家觀賞薰衣草之夜燈光節，探索網紅小鎮Redland 。因車位有限，報名需快。

聖塔芭芭拉陸地海上1日游
聖塔芭芭拉陸地海上1日游

美遊假期帶大家乘座大BUS到聖塔芭芭拉，體驗加州陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車，該兩棲車全球僅有約80艘，可在陸地和海洋之間自由穿行，體驗獨特的海上之旅，觀賞海上的衝浪、潛水、皮划艇、海獅，放鬆心情，此車老少皆宜，還不會暈車，去過的都大讚喜歡該行程。

西班牙宮殿式殖民復興建築
西班牙宮殿式殖民復興建築

海上之旅後，帶大家參觀西班牙宮殿式殖民復興建築，這座宮殿式建築建於1929年，1981年被列為美國歷史名勝，2003年被命名加州歷史地標。該建築外觀壯觀，各處可見精美雕刻，建築物内古色古香，具有西班牙特色的瓷磚，高挑屋頂燈飾，超大壁畫，油畫，雕刻人像的椅子，宮廷氣派大門。登上鐘樓， 俯瞰360度的摩爾式、西班牙巴洛克、葡萄牙殖民風格、安達魯西亞、地中海式建築的城市美景。

西班牙宮殿式殖民復興建築
西班牙宮殿式殖民復興建築

遊覽聖塔芭芭拉老城，可以在老城享受午餐、購物和休閒娛樂。探索玫瑰園古老的粉紅大教堂，欣賞美麗的花園和獨特的建築。

探索玫瑰園古老的粉紅大教堂
探索玫瑰園古老的粉紅大教堂

該一日遊活動特價96元（原價每人費用126），包含早餐，車資、小費和門票、同時含有500萬團隊保險

薰衣草之夜燈光節
薰衣草之夜燈光節

8月27日(周日)薰衣草之夜燈光節1日游，中午出發，帶大家置身於一個神奇的薰衣草花海中，在夜幕降臨時，絢麗多彩的燈光將點亮整片薰衣草田園，營造出夢幻般的氛圍。在燈光的映襯下，薰衣草散發出迷人的香氣，帶來身心的舒緩與寧靜。Lavender Nights必將成為生命中最美的夜晚。

Redlands 網紅打卡景點
Redlands 網紅打卡景點

再帶大家前往懷舊的麥當勞博物館，在這充滿懷舊氛圍的展覽館裡，重溫麥當勞品牌的歷史，了解創始人的故事及麥當勞在全球快餐業中的里程碑。

麥當勞展覽館
麥當勞展覽館

再前往網紅打卡 Redland 小鎮，探索它獨特的風情。小鎮上的建築風格獨特迷人，充滿著復古與浪漫氛圍。可在小鎮上漫步，欣賞古樸的街道、古老的建築，感受它獨特的歷史氛圍。還可以品嘗當地特色美食，感受純樸的鄉村風。該一日遊活動特價89元(原價每人費用119)，包含午餐、礦泉水、車資、導游小費和門票、同時含

有500萬團隊保險。美遊假期專業的導遊會對每個景點深入講解。報名電話626-631-0986，626-567-0966，網址www.cotravel.travel，公司地址 11100 Valley Blvd, El Monte, CA。

加州 麥當勞 保險 名勝 博物館

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