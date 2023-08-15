2023年第二十四屆「城市封面寶寶系列大賽」頒獎盛典即將亮相！

8月15日第二十四屆「城市封面寶寶系列大賽」頒獎盛典新聞發布會在美國鷹龍文化中心召開。主辦單位、美國鷹龍傳媒公司董事長蘇彥韜，總經理蘇林淑婷，城市兒童繪畫比賽的冠名贊助商、華美銀行代表媒體和市場副總裁Chris Lu、高級營銷和媒體專員Jordan Djeu，活動協辦單位、中美華人 戲劇聯盟創始人楊洋，IAEC雅利舞蹈學校雅利及分校瑩瑩老師，「華美銀行城市兒童繪畫比賽」的評委、華人知名畫家王岳、陳興杰和週馳。「共建美好和諧社區城市兒童朗誦比賽」評委王玲、王偉、賈兵，以及贊助商單位：升學 規劃機構陳校長、BlingABC Inc. 市場部經理Karen Liu、楊光明會計師、洛杉磯 慧德學堂創始人Shuo Ma/Tong Xia、Apple Blossom 基金會主席Tim Li、汪老師美術學院院長汪老師、火花思維商務拓展經理肖揚、星工場藝術學院趙亮等嘉賓出席發布會。

楊光明（左1）、趙亮（中）、Shuo Ma等致辭

「偉大的母親，可愛的寶貝 」為宗旨，擁有24年歷史的「城市封面寶寶系列大賽」是由美國鷹龍傳媒主辦，美國城市雜誌、城市廣播電台、城市衛視共同製作的年度大型家庭親子互動品牌活動。今年的大賽涵蓋了四大主題活動，分別是「城市封面寶寶選拔」、「城市寶寶月曆之星選拔」、「華美銀行城市兒童繪畫比賽」和「共建美好和諧社會城市兒童朗誦比賽」。

蘇彥韜致辭

主辦單位美國鷹龍傳媒的董事長蘇彥韜表示， 頒獎盛典將於8月19日（週六）在西來大學禮堂舉行。感謝所有協辦單位和讚助單位對活動的鼎力支持。在過去的24年中，得益於眾人的共同努力，「城市封面寶寶系列大賽」為孩子們搭建了學習和展示的平台。該平台不僅是孩子們展示才華、共同成長的重要活動，同時也為家長和家庭成員創造了一個共同參與的合家歡機會，為每位參與者創造了寶貴的回憶和經歷。

Chris Lu 致辭

2023年第二十四屆「共建美好和諧社會城市兒童朗誦比賽」由加州 政府提供部分資金支持，並由加州圖書館 監管。該活動旨在鼓勵兒童通過朗誦的方式，表達對美好和諧社會的嚮往和理解。小朋友們的積極參與，可以傳遞正面的價值觀和社會觀念，為社會的發展注入正能量，促進社會的團結與和諧，為未來的社會建設培養有意識、有責任感的民眾。在比賽的過程中，孩子們有機會以自己的聲音傳達對社會和世界的想法，同時也能鍛煉他們的口才和表達能力。作為主辦方，我們希望通過這個活動，可以培養孩子們的自信和自我表達能力，並助於營造一個更加美好、和諧的社會環境。

楊洋(左)，雅利

華美銀行的代表媒體和市場副總裁Chris Lu表示，能夠連續多年支持這個活動感到非常榮幸。華美銀行以能為孩子們提供展示自己才華的舞台而感到自豪，並希望通過這一平台更好地傳承中華文化。預祝這次活動能夠圓滿成功，為每位參與者帶來充實的經驗和美好的回憶。

左起週馳、王岳、陳興傑

感謝本次活動「城市兒童繪畫比賽」冠名贊助商華美銀行以及天愛藥房、安吉保健中心、楊光明會計師、汪老師美術學院等衆多愛心贊助單位的大力支持。

左起賈兵、王玲、王偉

楊光明會計師致辭

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