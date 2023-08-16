現代汽車第五代Santa Fe休旅車 全新改版

第五代Santa Fe中型休旅車。（業者提供）

現代汽車發布全新第五代Santa Fe中型休旅 車（見圖），是自2018年以來的首度全面更新，以嶄新大膽設計，繼承其自然與城市的融合魅力，帶來輕鬆戶外生活方式。

現代汽車跳脫常規，Santa最大限度地加大後部載物空間，全新箱型造型和獨特的輪廓源自於加長的軸距和寬大的尾門區域，使其更適應戶外與城市的活動，堅固而精緻的外觀設計與寬敞、多功能的車室為車主提供露臺式空間。

現代汽車執行副總裁兼全球設計中心負責人SangYup Lee表示，全新Santa Fe是一款在城市生活和戶外活動之間、找到完美平衡的休旅車，滿足繁忙家庭行程到汽車露營探險等需求。更長的軸距、更大的內室，和露臺般的尾門空間充分發揮休旅車的優勢，提供更勝以往多功能以及優質的客戶體驗。

Santa Fe加高引擎蓋、H造型頭燈與車前下方的H造型設計互相協調，增強視覺完整性。同時H型設計元素重新詮釋現代汽車經典的「H」標誌。大膽銳利的擋泥板營造出宏偉氛圍。側面因加長的軸距容納大膽突出的車頂線、輪廓分明輪拱及21吋車輪，賦予強勁與具冒險性的外觀。後方設計更為簡約，H型尾燈與前方的H頭燈融為一體，營造和諧氛圍。

全新Santa Fe加長尾門營造出寬敞內室，讓人感覺身在露天陽台。可完全折疊的第二排和第三排座椅提供領先級距的內部空間，讓車主以最簡單方便方式享受戶外活動。精緻的內室與強勁的外觀形成鮮明對比。強調水平和垂直線條，儀錶板和出風口採用H圖案設計。

全新Santa Fe完善高科技功能，包含全景曲面顯示屏幕、與12.3吋數位儀表板、和信息娛樂系統相連結、和雙無線充電。色彩鮮艷的座椅和車頂，內襯讓內部空間更顯寬敞、觸感柔軟，和木紋裝飾，精緻刺繡Nappa皮革座椅增添精緻。全新Santa Fe休旅車還採用多種環保材料。

北美現代汽車專注「人類進步」及智能代步解決方案，為美國消費者提供滿載高科技功能的汽車、休旅車及電動車 陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近74萬輛車，近半數在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。