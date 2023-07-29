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羅省牙科中心 談如何判斷需要牙齒矯正

洛杉磯訊

由小孩到青少年成長過程中，身邊有很多人都做牙齒矯正，當作是追求時尚，有些子女亦要求做矯正治療，但父母如何初步判斷子女，是否真的需要作牙齒矯正呢？

羅省牙科中心表示，最常見的有以下幾種，(1)因牙齒參差不齊而影響個人的外觀及心理；(2)因牙齒不整齊而導致清潔困難，容易藏積牙菌膜及食物殘渣，造成蛀牙及牙周病；(3)哨牙或倒合牙；(4)因牙齒咬合不良導致咀嚼困難或造成牙齦損傷者。

該中心說，牙齒矯正大致可分為固定矯正(又稱箍牙)和活動矯正。活動矯正是採用可戴入或取出口外的功能矯正器，常用以改善顎骨之生長情況。某些簡單的病例，採用活動矯正器亦可達至治療效果而無需箍牙，但並沒有明確界定幾歲開始作牙齒矯正最為合適，一般認為治療開始時間宜早。當覺得子女的牙齒排列可能有問題時，就應盡早咨詢牙齒矯正醫師。尤其是牙列擁擠，有時盡早配戴活動功能矯正器，透過促進顎骨生長以起到擴大牙弓作用，牙弓增大，牙齒在替換過程中就有足夠空間掛列整齊，不一定要經兩年的箍牙治療，既省事又省錢。另多吃粗纖維耐咀嚼的食物，如玉米、西芹等各類蔬菜可刺激顎骨生長，有助於擴大牙弓。

箍牙治療前需要作一系列的記錄，其中包括全口掃瞄X光片、頭顱側位X光片，牙齒掛列和面部正面、側面相片以及上下牙齒印模。首次治療放上箍牙矯正器後大約4至 6周覆診一次作簡單的調整。箍牙多數病例需要兩年時間，視乎不同病例時間或長或短。牙齒矯正時用以移動牙齒的牽引力很小，一般只會帶來短暫的酸軟感覺，但最重要的是須加倍注意口腔衛生，否則會容易患上蛀牙及牙周病，由於牙齒移動的速度甚為緩慢，因此造成牙齒或牙槽骨受損的機會不大。完成牙齒矯正治療後，必須遵照牙醫生的指示，配戴合適及特別設計的牙齒固定器以作定位之用，配戴時間之長短將視乎個別需要而決定。

在南加州開業多年的「羅省牙科中心」接受多種牙科保險，專業的醫師群，精通國語、粵語、英語、潮語、台山話、越語、西班牙等多種語言。有關各種牙齒方面的問題，可電聖市診所626-284-0908、中國城診所213-680-2808或東區診所626-960-6993查詢。

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