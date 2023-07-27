江味農居士金剛經 免費講堂

李秉信主講 「金剛經能淨業障分第十六」開放預約。（江味農居士金剛經講堂提供）

江味農居士金剛經講堂，本月開講日期是24日（星期六） 早上10點，由李秉信主講 「金剛經能淨業障分第十六」，該課程免費對佛學有興趣人士開放 ，可提前預約上課。

江味農居士「金剛經講義」以白話文撰寫，易懂。金剛經在中國是一部很有名的佛教聖典，可以說是佛經的群經之首。現在的佛教信徒大都以誦持「金剛經」來祈求消災、增福、增壽。有人往生，也誦「金剛經」作為度亡之用。

來自台灣僑居洛杉磯 的江味農居士的後人，華商江家駦、李佩珍夫婦，於2021年設立「江味農居士金剛經講堂」，至今已有3年，已與眾多人士結緣，固定在每月的最後一個周六，設有一場免費金剛經講座，希望讓更多的人認識金剛經，提供金剛經講義 ，與對佛學有興趣人士結緣。

江味農居士生於清同治11年。江味農參考了11種版本的經文註疏、贊述，包括敦煌石室發現的一千多年前唐朝書法家柳公權寫的金剛經，也有九百多年前東傳到日本 再傳回來中國的「金剛經註」，以及清朝乾隆時的「金剛經疏記彙編」等。花40年畢生心血著「金剛經講義」，也是目前採用最多的「金剛經講義」版本。

本次課程「金剛經能淨業障分第十六」，由李秉信主講。李秉信加州 執照中醫師，台灣清華大學核工研究所碩士，每次的課程都條理清楚有啓發性。

預約上課電話626-838-8579 ，講堂地址在： 222 N, Vincent Ave, Covina, CA 。